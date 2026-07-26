هزاع بن زايد: «العين للرطب» يجسّد مكانة النخلة في وجدان المجتمع

«أبوظبي للزراعة» تستعرض أبرز خدماتها ومشاريعها

بلدية العين تكثف مبادراتها دعماً للواحات

تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، انطلقت، أمس، فعاليات الدورة الأولى من «العين للرطب» بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث في «الصاروج بارك - العين»، ويستمر حتى 31 يوليو الجاري.

ويأتي المهرجان ضمن فعاليات موسم الرطب السنوي، الذي انطلق من محاضر ليوا بالدورة 22 من «ليوا للرطب»، التي اختتمت مؤخراً.

وقال سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، في تدوينة عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «يجسّد مهرجان العين للرطب في دورته الأولى مكانة النخلة في وجدان المجتمع الإماراتي، بوصفها رمزاً للعطاء والعمل، وامتداداً للقيم التراثية الأصيلة».

وأضاف سموه: «كل التقدير للمزارعين والمشاركين والمنظمين على جهودهم لإنجاح هذه الفعالية الوطنية».

استدامة

وتشارك هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية في الدورة الأولى من مهرجان العين للرطب بجناح يستعرض أبرز خدماتها ومشروعاتها الداعمة للقطاع الزراعي، وتعزيز استدامة الإنتاج النباتي والحيواني، وترسيخ منظومة الأمن الغذائي في الإمارة.

وقال مبارك علي المنصوري، مستشار المدير العام في الهيئة: إن مشاركة الهيئة تأتي دعماً للدورة الأولى من المهرجان، وتعكس حرصها على تعريف المزارعين والزوار بالمبادرات والخدمات التي تقدمها لتطوير القطاع الزراعي، بما يواكب توجهات الإمارة نحو الزراعة المستدامة.

وأوضح أن الجناح يسلط الضوء على ثلاثة مشاريع وخدمات رئيسية تنفذها الهيئة، في مقدمتها مشروع مكافحة آفات النخيل، الذي يستهدف مكافحة خمس آفات رئيسية تؤثر في قطاع النخيل، من خلال برامج متخصصة تسهم في حماية النخلة والمحافظة على جودة الإنتاج واستدامة هذا القطاع الحيوي.

وأضاف أن الهيئة تستعرض أيضاً «مشروع عسل أبوظبي» الذي يعد من المبادرات الرائدة في تطوير قطاع تربية النحل وإنتاج العسل، وأسهم في تعزيز جودة المنتج المحلي وحقق إنجازات دولية بارزة بحصوله على مراكز متقدمة في معارض ومسابقات عالمية أقيمت في فرنسا والمملكة المتحدة.

منظومة متكاملة

إلى ذلك، تواصل بلدية مدينة العين تنفيذ منظومة متكاملة من الخدمات والمبادرات لدعم واحات العين وتهيئتها لموسم جني الرطب، من خلال برامج متخصصة تشمل إدارة الري، وصيانة منظومة الأفلاج، ومكافحة الآفات الزراعية، والمحافظة على البنية التراثية للواحات، بما يسهم في تعزيز جودة إنتاج الرطب واستدامة زراعة النخيل، ويعزز مكانة العين باعتبارها مدينة الواحات والنخيل.

وقال مبارك حياب الكتبي، رئيس قسم الأفلاج والواحات بالإنابة في بلدية مدينة العين، إن البلدية تشارك في الدورة الأولى من مهرجان العين للرطب عبر جناح يسلط الضوء على جهودها في تعزيز الاستدامة والاقتصاد الدائري، من خلال عرض منتجات مبتكرة جرى تصنيعها من إعادة تدوير المخلفات الزراعية وتحويلها إلى منتجات عملية، مثل الطاولات والمقاعد إلى جانب عرض منتجات واحات العين من الرطب والحمضيات والفواكه، بما يعكس القيمة الزراعية والاقتصادية للواحات ودورها في دعم الإنتاج المحلي.