دعوة الأسر لمضاعفة حماية الأطفال أثناء السفر

جددت إدارة حماية المرأة والطفل في الإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي دعوتها الأسر المسافرة خلال الإجازة الصيفية إلى ضرورة تعزيز إجراءات السلامة الخاصة بالأطفال، من خلال توفير الإشراف المباشر عليهم، وتجهيز مستلزماتهم واحتياجاتهم الشخصية قبل السفر، بما يضمن سلامتهم ويحد من تعرضهم للمخاطر.

وأكدت الإدارة، ضمن حملة «صيف أطفالنا بأمان»، أهمية ترسيخ ثقافة الوقاية وحماية الأبناء أثناء التنقل والإقامة خارج الدولة، من خلال المتابعة المستمرة لهم، والالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها في الدول التي تتم زيارتها، ولا سيما التشريعات المتعلقة بحماية الأطفال، التي تفرض إجراءات صارمة في حالات الإهمال أو تعريضهم للخطر.