«خليفة للأعمال الإنسانية»: 4188 مستفيداً من مبادرة الأعراس الجماعية

تواصل مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية دعم الشباب المواطنين المقبلين على الزواج من خلال مبادرة الأعراس الجماعية، التي تجسد قيم التكافل المجتمعي، وتسهم في تخفيف الأعباء المالية المرتبطة بالزواج وتعزيز الاستقرار الأسري، بما ينسجم مع مستهدفات «عام الأسرة 2026» في بناء أسر مستقرة ومتماسكة.

ونظمت المؤسسة خلال عام 2026 عرسين جماعيين في كل من العين وأبوظبي، استفاد منهما 2738 عريساً وعروساً، ليرتفع إجمالي المستفيدين من المبادرة منذ انطلاقها إلى 4188 عريساً وعروساً.

وتوفر المؤسسة حزمة متكاملة من الدعم للمشاركين، تشمل المساهمة في تخفيف تكاليف الزواج، وتأمين متطلبات وتجهيزات العريس ليوم الزفاف، بما يساعد الشباب على بدء حياتهم الزوجية بثقة واستقرار، ويشجعهم على الإقبال على الزواج دون أعباء مالية كبيرة.

وتعكس المبادرة دور المؤسسة في ترسيخ قيم التلاحم والتكافل المجتمعي، من خلال تنفيذها بالتعاون مع الجهات الداعمة والشريكة، بما يسهم في دعم الاستقرار الأسري، وتعزيز جودة الحياة، وترسيخ مفهوم المسؤولية المجتمعية، انطلاقاً من إيمانها بأن الأسرة المستقرة تمثل الركيزة الأساسية لمجتمع متماسك ومستدام.

وتأتي هذه المبادرة في إطار حرص القيادة الرشيدة على تيسير سبل الزواج أمام الشباب المواطنين، وتعزيز التلاحم المجتمعي، بما يسهم في بناء مجتمع قوي ومتماسك.