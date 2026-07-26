«إسلامية دبي» تدعم أصحاب الهمم خلال النشاط الصيفي 2026

شارك فريق شؤون أصحاب الهمم بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي في فعاليات النشاط الصيفي لأصحاب الهمم 2026 الذي نظمه نادي دبي لأصحاب الهمم وذلك في إطار حرص الدائرة والتزامها بتعزيز المسؤولية المجتمعية، ودعم المبادرات الهادفة لخدمة أفراد المجتمع، وتعزيز مشاركة أصحاب الهمم في الأنشطة والبرامج المختلفة.

وتضمنت مشاركة الدائرة تنفيذ عدد من الأنشطة التفاعلية التي أسهمت في إدخال البهجة على المشاركين، وتعزيز التفاعل بينهم، بما يعكس اهتمام الدائرة بالمشاركة في المبادرات المجتمعية التي تستهدف أصحاب الهمم، وتدعم دمجهم في مختلف الفعاليات.

وأكد محمد راشد الغفلي، تنفيذي رئيسي أصحاب الهمم ورئيس فريق شؤون أصحاب الهمم بالدائرة، أن هذه المشاركة تأتي في إطار التزام الدائرة بتطوير المبادرات والبرامج الداعمة وتعزيز الشراكات مع المؤسسات الوطنية بما يسهم في توفير فرص نوعية تمكنهم من تنمية قدراتهم والمشاركة الفاعلة في المجتمع، مشيراً إلى أن الدائرة تنظر إلى تمكين أصحاب الهمم بوصفه مسؤولية مجتمعية تستدعي تكامل الجهود بين مختلف الجهات.

وتواصل دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي مشاركة ودعم المبادرات والبرامج المجتمعية المتنوعة التي تستهدف أصحاب الهمم، انطلاقاً من حرصها على دعم مشاركتهم الفاعلة في المجتمع، بالتعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات في الإمارة.