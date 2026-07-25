قرية العائلة تنظم ورشاً لتعزيز التلاحم الأسري

نظمت قرية العائلة سلسلة من الورش التوعوية المجتمعية الهادفة إلى نشر ثقافة التربية الواعية، وتمكين الأسر ومقدمي الرعاية من تبنّي أساليب تربوية إيجابية تسهم في بناء علاقات أسرية أكثر استقراراً، وتعزز الصحة النفسية للأطفال ورفاههم.

تأتي هذه الورش في إطار جهود قرية العائلة لتعزيز الوعي المجتمعي حول أهمية دور الأسرة في توفير بيئة داعمة وآمنة للأطفال، من خلال التركيز على أساليب التواصل الفعّال، والانضباط الإيجابي، وفهم احتياجات الطفل في مختلف مراحل نموه، بما يساعد الأسر على التعامل مع التحديات التربوية بطرق قائمة على الوعي والتعاطف.

وتناولت الورش عدداً من المحاور الرئيسية، من بينها مفهوم التربية الواعية ومبادئها، وفهم الطفل من الداخل وبناء علاقات آمنة مع الأبناء، إلى جانب تقديم تطبيقات عملية تساعد المشاركين على توظيف مهارات التربية الواعية في حياتهم اليومية.