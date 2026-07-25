هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي تختتم فعالية «السوق المجتمعي»

اختتمت هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي فعالية «السوق المجتمعي» في مركز نبض الفلاح بأبوظبي، أولى محطات مشروع «منتجون في البيت، فاعلون في المجتمع»، بعد ثلاثة أيام استقطبت خلالها أكثر من 500 زائر، واستضافت 18 منصة بيع لأصحاب المشاريع من مستفيدي الهيئة، في نسخة حققت أهدافها، وأتاحت للمشاركين تجربة بيع وتفاعل حقيقية مع الجمهور، وجسّدت نهج الهيئة القائم على التكامل بين الدعم والتمكين.

وشهدت الفعالية على مدى أيامها الثلاثة تنفيذ برنامجها المعلن كاملاً، إذ ضمّت 18 منصة بيع عرض فيها أصحاب المشاريع منتجاتهم، تم بيعها مباشرة للجمهور، إلى جانب 7 جلسات تثقيفية على المسرح قدّمها شركاء المشروع، تناولت محاور في توليد الأفكار وريادة الأعمال وبناء العلامة التجارية والثقافة المالية والقرارات المالية.