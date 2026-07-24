«الموانئ والجمارك» تحتفي بتخريج 17 طالباً من معسكرها الصيفي

احتفلت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بتخريج 17 طالباً وطالبة من معسكرها الطلابي الصيفي لعام 2026، وذلك بعد استكمالهم البرنامج التعليمي والتفاعلي المتكامل الذي صُمم لتعريف الطلبة الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و12 عاماً باختصاصات المؤسسة وقطاعاتها الحيوية ودورها في دعم التنمية الاقتصادية في دبي.

وقد جمع البرنامج بين التعلم التفاعلي والأنشطة التطبيقية والتجارب التعليمية الهادفة إلى تعزيز معارف الطلبة ومهاراتهم ووعيهم خلال العطلة الصيفية.

وأكد معالي عبدالله بن دميثان، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أن تنظيم المعسكر بشكل سنوي يجسد حرص المؤسسة على الاستثمار في الأجيال القادمة، مشيراً إلى أن الاستثمار في الطلبة هو استثمار في مستقبل الوطن، وأن تعريفهم بقطاعات المؤسسة وأدوارها الحيوية يسهم في تنمية وعيهم، ويشجعهم على استكشاف التخصصات المستقبلية التي تدعم مسيرة التنمية الاقتصادية في دبي تحديداً ودولة الإمارات بشكل عام.

ورش

وتضمن برنامج المعسكر سلسلة من الورش التعليمية والأنشطة التفاعلية التي أتاحت للطلبة التعرف على بيئة العمل المؤسسية، ومفاهيم خدمة المتعاملين، والسلامة البحرية، ودور المؤسسة في تعزيز سلاسل الإمداد، إلى جانب مشاركة جمعية الإمارات للغوص في تقديم ورشة عمل عن تاريخ تجارة اللؤلؤ وصيد الأسماك في دولة الإمارات، كما تضمن أنشطة توعوية وترفيهية متنوعة قدمت للطلبة تجربة تعليمية متكاملة تجمع بين المعرفة والتطبيق العملي وعززت لديهم مهارات التفكير والإبداع والعمل الجماعي وحل المشكلات.

ويأتي تنظيم المعسكر الطلابي الصيفي ضمن جهود مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دعم المبادرات المجتمعية والتعليمية، وتعزيز التواصل مع أفراد المجتمع، من خلال برامج نوعية تثري معارف الطلبة، وتنمي مهاراتهم، وتعرفهم بدور المؤسسة وإسهاماتها في دعم الاقتصاد والتنمية المستدامة.

وفي ختام المعسكر، كرم معالي عبدالله بن دميثان الطلبة والطالبات، مثمناً جهودهم للاستفادة من العطلة الصيفية لتعلم مهارات جديدة تثري معرفتهم، ومشيداً بدور أولياء أمورهم في إعداد جيل قادر على مواكبة متطلبات المستقبل والمشاركة في مسيرة التنمية المستدامة واستثمار أوقات فراغهم بتسجيلهم في مثل هذه البرامج التي تنمي معارفهم.

وقد تم تكريمهم ومنحهم شهادات التخرج تقديراً لمشاركتهم الفاعلة وتفاعلهم الإيجابي طوال فترة المعسكر، بحضور أولياء الأمور وعدد من مسؤولي المؤسسة.