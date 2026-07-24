وزارة الدفاع تحتفي بتخريج المشاركين في المخيم الصيفي الرابع «صيف غيّر حياتي»

احتفت وزارة الدفاع بتخريج المشاركين في المخيم الصيفي الرابع «صيف غيّر حياتي»، الذي امتد ثلاثة أسابيع ونُظم تحت رعاية مكتب سمو وزير الدفاع، وذلك خلال حفل ختامي أقيم في مجلس الخوانيج بدبي، بحضور معالي حصة بوحميد، المدير العام لهيئة تنمية المجتمع، واللواء الركن خليفة راشد الهاملي، مدير مكتب سمو وزير الدفاع، إلى جانب عدد من المسؤولين وأولياء الأمور.

وشهد الحفل عرضاً للفرقة الموسيقية العسكرية، إلى جانب فيلم وثائقي من إنتاج مجلة الجندي الصادرة عن وزارة الدفاع، استعرض أبرز محطات المخيم والبرامج والأنشطة التي تضمنها، قبل تكريم المشاركين والجهات الداعمة والمشرفين والمحاضرين وفرق العمل، تقديراً لإسهاماتهم في إنجاح البرنامج.

وأكد خليفة راشد الهاملي، مدير مكتب سمو وزير الدفاع، أن المخيم يجسد توجه وزارة الدفاع في الاستثمار بالشباب، وتمكينهم بالمعرفة والمهارات والقيم الوطنية، بما يسهم في إعداد جيل قادر على خدمة الوطن والمشاركة في مسيرة التنمية.

وقال إن البرنامج ركز على تعزيز مهارات المشاركين القيادية، وترسيخ قيم الانضباط والمسؤولية والعمل الجماعي، من خلال برامج تدريبية وتوعوية وأنشطة تطبيقية، مشيداً بالتزام الطلبة وتفاعلهم طوال فترة انعقاد المخيم.

وتضمن المخيم برامج تدريبية وتوعوية وأنشطة تطبيقية شملت التدريب العسكري المبسط، والإسعافات الأولية، والرماية، والسباحة، والأنشطة الرياضية، والمهارات القيادية، والمحاضرات التثقيفية، إلى جانب أنشطة تفاعلية تجمع بين التعلم والتجربة العملية، وحصول المشاركين على سبع شهادات متنوعة تعكس ما اكتسبوه من معارف ومهارات خلال فترة المخيم.

وعبر عدد من المشاركين عن استفادتهم من البرنامج، مؤكدين أنه أسهم في تعزيز ثقتهم بأنفسهم واكتساب مهارات جديدة.

وقال جبر السويدي، طالب جامعي، إن مشاركته جاءت رغبة في استثمار الإجازة الصيفية بصورة إيجابية، مشيراً إلى أن التجربة عززت لديه الانضباط وتنظيم الوقت، إلى جانب تعلم مهارات في الإسعافات الأولية والرماية والسباحة والعمل ضمن فريق.

وأكد عبدالرحمن عيسى، طالب في الصف الحدي عشر، أن المخيم فاق توقعاته، إذ أتاح له خوض تجارب جديدة وتحديات مختلفة، وأسهم في تعزيز ثقته بنفسه واكتساب مهارات جديدة.

وأشار خلفان أحمد بطي، طالب في الصف العاشر إلى أن المخيم أتاح لنا التعرف إلى أساليب السلامة وكيفية التعامل مع المواقف المختلفة، إلى جانب المشاركة في أنشطة رياضية وتفاعلية عززت روح الفريق والعمل الجماعي.