عبدالله المري: الشراكة المجتمعية ركيزة لترسيخ جودة الحياة

كرّم معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، فريق «شكراً لعطائك» التطوعي، ومتطوعي مبادرة «الشرطي جارك»، تقديراً لجهودهما المتميزة، وإسهاماتهما الفاعلة في تعزيز الأمن المجتمعي، وترسيخ قيم التطوع والمسؤولية المجتمعية، وذلك بحضور اللواء الدكتور أحمد زعل بن كريشان المهيري، نائب القائد العام لشؤون القطاع المالي والإداري، واللواء الدكتور طارق تهلك، مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والدعم اللوجستي، والعميد علي خلفان المنصوري، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، ونائبه العقيد الأستاذ الدكتور سعود الرميثي، وعدد من كبار الضباط.

ويأتي هذا التكريم تقديراً للدور البارز الذي قام به المكرمون في دعم الجهود الأمنية والمجتمعية، ومساندة أفراد المجتمع في الأحياء السكنية، إلى جانب مشاركاتهم الفاعلة في المبادرات المجتمعية، وترسيخ ثقافة التعاون بين أفراد المجتمع والجهات الأمنية.

وأكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري أن شرطة دبي تؤمن بأن الشراكة المجتمعية، والعمل التطوعي يشكلان ركيزة أساسية في تحقيق التنمية المُستدامة، وترسيخ جودة الحياة، مشيراً إلى أن تكريم أصحاب المبادرات والجهات الداعمة يأتي تقديراً لعطائهم وإسهاماتهم الملموسة في خدمة المجتمع، وتحفيزاً لهم على مواصلة مسيرة البذل والعطاء.

وأشاد معاليه بالجهود الكبيرة التي بذلها فريق «شكراً لعطائك» التطوعي منذ انطلاق التعاون المشترك مع مجلس الروح الإيجابية، مثمناً ما قدمه الفريق من دعم نوعي ومبادرات إنسانية، أسهمت في إنجاح العديد من البرامج المجتمعية، وعكست نموذجاً وطنياً مشرفاً للعمل التطوعي القائم على روح المسؤولية والتكاتف لخدمة المجتمع، كما ثمن معاليه الدور الذي يقوم به متطوعو مبادرة «الشرطي جارك»، الذين يمثلون نموذجاً مشرفاً للشراكة المجتمعية، ويجسدون روح الانتماء والمسؤولية الوطنية من خلال مساهمتهم الفاعلة في دعم المبادرات والفعاليات المجتمعية، بما يعزز جودة الحياة ويرسخ الشعور بالأمن والأمان بين أفراد المجتمع.

تعزيز العلاقة

من جانبه قال العميد علي خلفان المنصوري، إن شرطة دبي تولي العمل التطوعي اهتماماً كبيراً باعتباره إحدى الركائز الأساسية لتعزيز العلاقة مع المجتمع، مثمناً ما يقدمه المتطوعون من وقت وجهد وإخلاص، والذي أسهم في تحقيق العديد من النجاحات المجتمعية، وترسيخ مفهوم أن «الأمن مسؤولية مشتركة، تتطلب تضافر جهود الجميع».

وأضاف «أن الاستثمار في المتطوعين وتمكينهم من المشاركة الفاعلة في المبادرات المجتمعية يعزز ثقافة المسؤولية المشتركة، ويرسخ قيم العطاء والانتماء».