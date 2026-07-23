«دبي للرطب» يوسّع حضور النخلة من المنافسة إلى المجتمع

واصل «دبي للرطب» فعاليات نسخته الثالثة في قلعة الرمال على طريق دبي العين، وسط حضور رسمي وجماهيري واسع، ومشاركة لافتة من أهل النخل والمهتمين بقطاع الرطب والتمور.

وأضاءت فعاليات الأمس جانباً مهماً من مكانة النخلة في الوعي الإماراتي، من خلال أشواط تستحضر الخبرة والعناية وجودة الإنتاج، وتفتح في الوقت ذاته مساحة أوسع لمشاركة المؤسسات والأفراد في صون هذا الإرث، بما يجعل «دبي للرطب» أكثر من موسم للتنافس، وأقرب إلى مشروع مجتمعي، يعيد تقديم النخلة بوصفها قيمة حاضرة في البيت والمزرعة والذاكرة اليومية.

وشهدت الفعالية تتويج الفائزين في شوط «نخبة دبي»، برعاية إعمار العقارية، إلى جانب تكريم أصحاب المراكز الأولى في شوطي «خنيزي دبي» و«خلاص عام»، وذلك بحضور معالي حصة بنت عيسى بوحميد مدير عام هيئة تنمية المجتمع، ومعالي عبد الله محمد بن دميثان رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، ومعالي عائشة ميران مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية، ومحمد عبد الله لنجاوي مدير عام هيئة دبي للطيران المدني، وأحمد محمد بن ثاني مدير عام هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي، وهالة بدري مدير عام هيئة دبي للثقافة والفنون، وأحمد ثاني المطروشي المدير التنفيذي لإعمار العقارية، بالإضافة إلى حضور رسمي رفيع المستوى.

كما حضر التتويج عبد الله حمدان بن دلموك الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، يرافقه راشد مبارك بن مرخان الكتبي نائب الرئيس التنفيذي للمركز، الأمين العام لاتحاد الإمارات لسباقات الصقور، وسط تفاعل كبير من المشاركين والزوار، الذين تابعوا منافسات عكست مستوى متقدماً من العناية بالنخيل وجودة الرطب المعروض.