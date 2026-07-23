12529 مستفيداً من برامج «إسلامية دبي» المعرفية في النصف الأول



أكدت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي مواصلة تحقيق نتائجها النوعية في نشر المعرفة الشرعية وتعزيز القيم المجتمعية، عبر برامجها التعليمية والتأهيلية التي تنفذها إدارة البرامج المعرفية الإسلامية، وذلك انسجاماً مع توجهات القيادة الرشيدة الرامية إلى بناء مجتمع أكثر وعياً وتماسكاً، وترسيخ مكانة دبي نموذجاً عالمياً في التنمية الإنسانية والاستثمار في الإنسان.

وأظهرت إحصاءات الإدارة خلال النصف الأول من عام 2026 تحقيق إنجازات بارزة، تمثلت في تنفيذ 106 حلقات تعليمية صباحية ومسائية، وتقديم 6052 درساً علمياً بإجمالي 10933 ساعة تعليمية، إلى جانب تخريج 43 خاتمة لكتاب الله تعالى.

وحققت البرامج التعليمية والأنشطة المجتمعية أثراً واسعاً، حيث بلغ عدد المستفيدين 12529 مستفيداً، فيما سجلت نسبة السعادة عن العام الدراسي 2025 - 2026، 94.1 %. واستحدثت الإدارة 20 طريقة تعليمية مبتكرة دعمت جودة العملية التعليمية.

وأكدت شيخة سلطان المري، مدير إدارة البرامج المعرفية الإسلامية، أن هذه المؤشرات تعكس ثمرة رؤية استراتيجية الدائرة التي تقوم على الاستثمار في الإنسان، وتطوير منظومتها التعليمية والمعرفية بما يواكب المتغيرات.