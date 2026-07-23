نهيان بن مبارك: الهوية الوطنية امتداد أصيل للقيم العربية والإسلامية

أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، أن الهوية الوطنية تمثل ثروة قومية تستوجب الحفاظ عليها ورعايتها، مشدداً على أهمية إعداد الشباب لتحمل مسؤولية خدمة الوطن والمساهمة في مسيرة التنمية والإنجاز.

وأكد أن الهوية الوطنية تمثل امتداداً أصيلاً للقيم العربية والإسلامية، بما تحمله من مبادئ تقوم على احترام الآخرين، والانفتاح الإيجابي على العالم، والمسؤولية المجتمعية، لافتاً إلى أن الشباب يمثلون الركيزة الأساسية في صون هذه القيم وترجمتها إلى سلوك وممارسات يومية.

جاء ذلك خلال اللقاء السنوي المفتوح مع رواد الهوية الوطنية من طلبة الجامعات الوطنية، الذي نظمته جامعة أبوظبي ضمن البرامج الصيفية لصندوق الوطن، بحضور رؤساء ومديري الجامعات المشاركة، حيث كرّم معاليه المدربين والمشرفين والشركاء الداعمين للبرنامج.

وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، إن برنامج «رواد الهوية الوطنية» يجسد رسالة صندوق الوطن في تمكين أبناء وبنات الإمارات وتعزيز ارتباطهم بقيم الهوية الوطنية القائمة على العطاء والانتماء والمسؤولية، مؤكداً أن البرنامج يعكس حرص الدولة على بناء جيل واعٍ بتاريخ وطنه ومنجزاته، وقادر على مواصلة مسيرة التطور والريادة.

وأضاف معاليه أن الإمارات تمضي بثبات في مسيرة التطور بفضل الرؤية الحكيمة والتوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مشيراً إلى حرص سموه على تمكين أبناء وبنات الوطن، وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في مختلف المجالات، والثقة بقدراتهم على مواصلة مسيرة الإنجاز.

وأشار إلى أن ما حققته الدولة من نهضة شاملة يستند إلى مقومات راسخة تشمل التعليم المتقدم، والتنمية المستدامة، والتسامح والتعايش، مؤكداً أن الحفاظ على هذه المكتسبات يبدأ بالاعتزاز بالهوية الوطنية وترسيخ قيمها لدى الأجيال الجديدة.

وأوضح معاليه أن الهوية الإماراتية تستمد قوتها من الإرث الراسخ للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وما أرساه من قيم التلاحم والعطاء والانتماء، مشيراً إلى أن هذه المبادئ شكّلت أساساً متيناً للعلاقة بين القيادة والشعب، وأسهمت في بناء دولة عصرية قائمة على التقدم والاستقرار.

ودعا معاليه الشباب إلى تبنّي ثقافة «اللا مستحيل»، باعتبارها منهجاً يعزز التفاؤل والثقة بالقدرة على تجاوز التحديات وتحويل الطموحات إلى إنجازات، مؤكداً أهمية المبادرة والابتكار وتحمل المسؤولية، والاستفادة من الفرص التي توفرها الدولة في مجالات التعليم والتطوير.

وشارك في البرنامج أكثر من 850 طالباً وطالبة من الجامعات الإماراتية، ضمن تدريب امتد ثلاثة أسابيع، ركز على تعزيز الوعي بالهوية الوطنية وقيم الأسرة الإماراتية ودورها في نقل القيم بين الأجيال، إلى جانب تنمية مهارات القيادة والتواصل والعمل المجتمعي.

واختتم البرنامج بتقديم الطلبة نموذج «صندوق الأسرة» إلى معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وهو مشروع يجسد مخرجات التدريب، ويركز على تعزيز التواصل بين أفراد الأسرة وترسيخ القيم الإماراتية الأصيلة، من خلال مجموعة من الممارسات التي تسهم في الحفاظ على الهوية وتعزيز الروابط الأسرية.

من جانبه أكد الدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري، رئيس مجلس إدارة جامعة أبوظبي، أن استضافة اللقاء تعكس حرص الجامعة على دعم المبادرات التي تستثمر في الإنسان الإماراتي، وتسهم في إعداد جيل يمتلك المعرفة والكفاءة، إلى جانب الاعتزاز بالهوية الوطنية والوعي بتاريخ الدولة ومسؤوليات المستقبل.