541 كيلوغراماً نصاب زكاة التمور.. وحاسبة ذكية للتسهيل على الجمهور

أطلقت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة خلال مشاركتها في مهرجان ليوا للرطب 2026، النسخة الثالثة من مبادرة «مخرافة» لحساب وإخراج زكاة التمور، تزامناً مع موسم جني ثمار النخيل في الدولة.

ويأتي ذلك بالتعاون مع مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، ووزارة التغير المناخي والبيئة، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، والتي تتضمن مجموعةً من البرامج والمواد التوعوية والإرشادية التي تعزز الوعي بأحكام زكاة التمور وكيفية حسابها وإخراجها وتقديمها لمستحقيها عبر التواصل مع الجهات الرسمية.

وخصصت الهيئة الرقم 8008222 للرد على الاستفسارات المتعلقة بإجراءات زكاة التمور، فيما يمكن التواصل مع مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي عبر الرقم 8002422 للإجابة عن الأسئلة والفتاوى الشرعية حول أحكامها داعية أصحاب النخيل، سواء كان في المنازل أو المزارع، ممن بلغت محاصيلهم نصاب الزكاة البالغ 541 كيلوغراماً، إلى المبادرة بأداء زكاتهم شكراً لله تعالى على نعمه.

وقال معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، إن إطلاق هذه المبادرة سنوياً يندرج ضمن استراتيجية الهيئة وجهودها لتوعية المزارعين وأصحاب مزارع النخيل بأهمية إخراج زكاة التمور عند الحصاد، مشيراً إلى أن الالتزام بإخراج الزكاة يعكس روح المسؤولية المجتمعية، ويجسد معاني العطاء والتكافل.