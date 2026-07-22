13.3 مليون درهم إنفاق «بيت الخير» على المرضى المعسرين في النصف الأول



واصلت جمعية بيت الخير جهودها في مساندة المرضى المعسرين، حيث ارتفع إنفاق مشروعها الإنساني «علاج» خلال النصف الأول من عام 2026 إلى 13.3 مليون درهم، بزيادة قدرها نحو مليون درهم مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك استجابة للحالات المرضية التي تواجه ظروفاً صحية ومادية صعبة.

وجاءت الزيادة في الإنفاق بدعم من المنصات الإنسانية والبرامج الإذاعية التي أطلقتها الجمعية لجمع التبرعات، والتي أسهمت في توفير نحو 9 ملايين درهم لعلاج 315 مريضاً من خلال مبادراتها المختلفة.

وتصدر برنامج «حق معلوم» على إذاعة وتلفزيون نور دبي قائمة البرامج الداعمة للمشروع، بإجمالي إنفاق بلغ نحو 4 ملايين درهم استفاد منه 128 مريضاً، يليه برنامج «ميادين الخير» على إذاعة القرآن الكريم التابعة لشبكة أبوظبي الإذاعية، الذي قدم نحو 2.2 مليون درهم لعلاج 77 مريضاً، ثم برنامج «زايد الخير» على شبكة الأولى الإذاعية، بإنفاق بلغ نحو مليوني درهم استفاد منه 68 مريضاً، إضافة إلى حملات «فزعة» الإنسانية التي قدمت قرابة 770 ألف درهم لعلاج 42 مريضاً.