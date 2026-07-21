تجارب تفاعلية ومجتمعية في «موسم المقيظ»

أطلقت وزارة تمكين المجتمع البرنامج الصيفي «موسم المقيظ 2026»، الذي تستمر فعالياته خلال الفترة من 20 يوليو حتى 6 أغسطس المقبل، في إطار جهودها الرامية إلى استثمار الإجازة الصيفية في بناء الإنسان وتعزيز جودة الحياة، من خلال برنامج مجتمعي متكامل يوفر تجارب تعليمية وتفاعلية تثري معارف المشاركين، وتنمي مهاراتهم، وتعزز ارتباطهم بمجتمعهم.

ويأتي البرنامج متزامناً مع «عام الأسرة»، ليقدم تجربة صيفية تجمع مختلف أفراد الأسرة في بيئة ملهمة للتعلم والتفاعل، عبر برامج وأنشطة صُممت لتلبي احتياجات الأطفال والشباب والنساء وأصحاب الهمم وكبار المواطنين، بما يعزز قيم التعلم المستمر، والمسؤولية المجتمعية، والانتماء، ويسهم في بناء مجتمع أكثر وعياً وتمكيناً، انسجاماً مع مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031».

ويستلهم البرنامج اسمه من الموروث الإماراتي، حيث ارتبط «المقيظ» بمواسم التلاقي وتبادل الخبرات بين أفراد المجتمع، فيما يجسد البرنامج هذه القيم برؤية معاصرة، من خلال تجارب تجمع بين المعرفة والتطبيق والتواصل، وتمنح المشاركين فرصة استثمار الإجازة الصيفية في اكتساب خبرات جديدة وصناعة ذكريات وتجارب ملهمة.

ويقدم «موسم المقيظ 2026» باقات متنوعة من التجارب الصيفية، صُممت انطلاقاً من اهتمامات المشاركين، بحيث تمثل كل باقة رحلة متكاملة تجمع بين التعلم، والتطبيق، والتفاعل، وتمنحهم فرصة لاكتشاف قدراتهم، وتنمية مهاراتهم، وخوض تجارب عملية تثري معارفهم وتوسع آفاقهم. وتعتمد الباقات على التعلم بالممارسة، بما يضمن تجربة أكثر تفاعلاً، ويجعل المشارك محوراً رئيسياً في كل مرحلة من مراحل البرنامج. وتتوزع هذه الباقات على ستة محاور رئيسية، تشمل:

الهوية الوطنية والتماسك المجتمعي، والقيادة والمهارات الشخصية، والثقافة المالية، والصحة والرفاه، والتكنولوجيا والأمن الرقمي، والاستثمار وريادة الأعمال، بما يتيح للمشاركين اختيار التجارب التي تتوافق مع اهتماماتهم، والاستفادة من محتوى متنوع يجمع بين المعرفة والتطبيق العملي والتجارب التفاعلية.