«تباشير الخير» تستحضر إرث النخلة ومكانتها في الذاكرة الإماراتية

أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» عن تنظيم النسخة الثالثة من فعالية «تباشير الخير»، وذلك خلال الفترة من 24 حتى 26 يوليو الجاري، احتفاءً بموسم حصاد التمور والتعريف بأهمية شجرة النخيل ومكانتها في الثقافة المحلية بوصفها رمزاً وطنياً وعنصراً أصيلاً من عناصر الموروث، إلى جانب إبراز الممارسات والعادات المتوارثة التي ارتبطت بهذه الشجرة وشكلت جزءاً من الحياة اليومية للمجتمع.

وأسهمت في ترسيخ قيم العطاء والتكافل لدى أفراده. وستتضمن أجندة الفعالية التي يستضيفها متحف الشندغة، أكبر متحف تراثي في الإمارات، مجموعة من الورش والتجارب التفاعلية بإشراف نخبة من المختصين في التراث.

حيث سيشهد مركز الزوار تنظيم ورشتي «فنجان العز» و«تزيين الكرب»، وخلالهما سيتمكن المشاركون من تصميم فناجينهم الخاصة وتزيينها بزخارف مستوحاة من شجرة النخيل، إلى جانب تحويل كرب النخيل إلى قطع فنية مبتكرة في تجربة تحتفي بالإبداع والحرف التقليدية، وتسلط الضوء على مفاهيم الاستدامة وإعادة التدوير.

كما سيحتضن «جناح الحياة البحرية» ورشة «صنع الصابون»، وفيها سيتعرف الزوار إلى أساليب صناعة الصابون باستخدام العود والورد والأعشاب الطبيعية، وقوالب مستوحاة من شكل النخلة. في حين سيأخذ «بيت المأكولات الشعبية» الزوار «ركن تذوق التمور» في رحلة لاستكشاف أنواع التمور الإماراتية واستخداماتها في إعداد الأطباق التقليدية، وأسرار صناعة دبس التمر وطرق حفظه، إلى جانب ورشة «إعداد البثيثة» التي تسلط الضوء على طريقة تحضير حلوى «البثيثة» التقليدية المصنوعة من التمر والدقيق والتوابل العطرية.