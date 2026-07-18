مبادرة لتمكين أبناء الشهداء من بناء مستقبلهم الأكاديمي

اختتم مكتب شؤون أسر الشهداء، بالتعاون مع برنامج خليفة للتمكين «اقدر»، مبادرة «المسار الأكاديمي»، التي نُفذت بالشراكة مع جامعة الشارقة، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، وجامعة خليفة، وجامعة روتشستر للتكنولوجيا، بهدف تمكين أبناء الشهداء وأولياء أمورهم من اختيار المسار الأكاديمي والمهني المناسب، بما يتوافق مع ميولهم وقدراتهم واحتياجات سوق العمل.

وشهدت المبادرة برنامجاً متكاملاً تضمن جلسات توعية وتفاعلية، وإرشاداً أكاديمياً، إلى جانب زيارات ميدانية للجامعات والشركات، أتيحت خلالها للمشاركين فرصة التعرف على التخصصات الجامعية المستقبلية، ومتطلبات القبول، والمهارات المطلوبة في سوق العمل، والاطلاع على بيئات العمل المختلفة، بما يسهم في بناء مسار أكاديمي ومهني واضح قبل الالتحاق بالجامعة.

وركزت المبادرة على تمكين أولياء الأمور من خلال تزويدهم بالمعارف والأدوات التي تساعدهم على دعم أبنائهم في اختيار مساراتهم الأكاديمية والمهنية، وتعزيز قدرتهم على الحوار واتخاذ القرارات المناسبة، إلى جانب رفع وعيهم بمتطلبات المستقبل والتخصصات الأكاديمية المتوافقة مع احتياجات سوق العمل، وبناء خيارات تعليمية مدروسة تتوافق مع قدرات الطلبة وتطلعاتهم.