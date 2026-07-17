شرطة عجمان تفعّل المركز الذكي المتنقل لدعم متضرري حريق برج الكورنيش

في إطار حرصها على الدعم الدائم لجميع شرائح المجتمع، وفي مختلف الظروف، واصلت القيادة العامة لشرطة عجمان تقديم الدعم للمتضررين من حريق برج كورنيش عجمان، من خلال تفعيل مركز الشرطة الذكي المتنقل في موقع الحدث، بهدف توفير الخدمات الشرطية ميدانياً، وتسهيل الإجراءات، والرد على استفسارات المتعاملين بكل سرعة وكفاءة.

وأوضح العقيد غيث خليفة الكعبي، رئيس مركز شرطة المدينة الشامل بشرطة عجمان، أن المركز الذكي المتنقل يواصل تقديم خدماته في موقع الحدث على مدار 24 ساعة، حيث استقبل 86 متعاملاً حتى الآن دون الحاجة لزيارة المركز.

وقدم خدماته عبر التفاعل الرقمي والمنصات الذكية في المركبة، إلى جانب الرد على استفسارات المتضررين، ومتابعة احتياجاتهم. وأكد أن تفعيل المركز يأتي امتداداً لنهج شرطة عجمان في تسهيل خدماتها والاستجابة المبكرة لاحتياجات أفراد المجتمع.

وضمان استمرارية تقديمها في مواقع الأحداث، بما يسهم في تعزيز رحلة المتعامل، والارتقاء بجودة الخدمات. وفي ختام تصريحه، دعا العقيد غيث خليفة الكعبي أفراد المجتمع إلى الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة في المباني السكنية.