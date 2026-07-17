«سيرا» توعي المتقاعدين أمنياً

نظمت مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية سيرا (SIRA)، بالتعاون مع نادي ذخر، محاضرات أمنية توعوية استهدفت المتقاعدين، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى نشر الثقافة الأمنية، وتعزيز الوعي المجتمعي، وترسيخ مفاهيم الأمن والسلامة لدى مختلف فئات المجتمع.

واستهل البرنامج بمحاضرة تعريفية قدمتها علياء حمد الخميري، استعرضت خلالها نبذة عن مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية، وتلتها محاضرة أمنية قدمها المهندس محمد عمر الكوس، تناول خلالها مفهوم النظام الأمني.

واختُتم البرنامج بمحاضرة قدمها الدكتور محمد الحسن، استعرض خلالها حملة «شكراً الإمارات». وقال جمال العامري، مدير إدارة الاتصال المؤسسي في مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية (SIRA):

«تحرص المؤسسة على الوصول برسائلها التوعوية إلى مختلف فئات المجتمع، انطلاقاً من إيمانها بأن الوعي الأمني يشكل الركيزة الأساسية لتعزيز الأمن والوقاية».