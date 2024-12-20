«الفجيرة للموارد الطبيعية» تستعرض خططها الاستراتيجية

أكد المهندس محمد سيف الأفخم، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، أن المؤسسة شهدت خلال النصف الأول من هذا العام تحقيق إنجازات تضاف إلى سجل المؤسسة وتضعها في مصاف المؤسسات الرائدة، والتي تكلّلت بتحقيق مؤشرات إيجابية، مشيراً إلى أن استراتيجيتها وخططها التنموية تتبنى نهج الاستدامة وتطبيق أفضل الممارسات البيئية لتحقيق التنمية في قطاع التعدين وتعزيز الاقتصاد الأخضر، وذلك تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة.

ومتابعة سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، مشيداً بالمبادرات الريادية والبرامج الشاملة، التي تنظمها في مختلف المجالات، وفي مقدمتها الاستدامة، والحفاظ على الموارد الطبيعية، وتعزيز المسؤولية المجتمعية، جاء ذلك في مستهل أعمال الاجتماع الدوري، الذي عقده مجلس إدارة المؤسسة في مقرها، برئاسة سعادة المهندس محمد الأفخم، والمهندس علي قاسم، المدير العام للمؤسسة، وبحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة.

واستعرضت أعمال الاجتماع أجندة مشاركات المؤسسة الخارجية ومشاريعها، التي تركز على التنويع الاقتصادي وتطوير القطاع التعديني، وتعزيز الجاذبية الاستثمارية للإمارة، حيث سلط الضوء خلال الاجتماع على جهودها الحثيثة في تعزيز التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين ودعم الحلول الصناعية المبتكرة وإنشاء أسواق جديدة كمصنع الشركة العربية لإنتاج الألياف البازلتية.

والذي يعد جزءاً من خطتها التنموية في ترسيخ مكانة الفجيرة كوجهة نموذجية لاستقطاب الاستثمارات على الصعيد الدولي والعالمي، كما أثنى أعضاء مجلس إدارة المؤسسة على فوزها بجائزة «الطاووس الذهبي» العالمية عن فئة الاستدامة في التعدين، والتي تعكس رؤية المؤسسة في تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي ورعاية البيئة ورفاهية المجتمع، والتي تسهم جميعها في ضمان مستقبل أكثر استدامة لإمارة الفجيرة، ولدولة الإمارات بشكل عام.

وأضاف المهندس علي قاسم أبرز الخطط التطويرية والمشاريع التي تهدف إلى دعم استدامة أعمال المنشآت التعدينية في الفجيرة، والتي سيتم العمل بها وتنفيذها خلال عام 2025، والاستعداد لإطلاق نتائج الدورة الأولى لبرنامج النخبة، والذي يهدف إلى الارتقاء بمنظومة العمل الحكومي وتحقيق التميز المؤسسي، إلى جانب استمراريتها في تحقيق التحول الرقمي في كل أنظمتها بمختلف الإدارات.

مشيراً إلى أن ما حققته المؤسسة من إنجازات وما ستحققه في المرحلة المقبلة تترجم رؤية حاكم إمارة الفجيرة ومتابعة ودعم ولي عهده، مؤكداً مواصلة المؤسسة في العمل على تعزيز وتطوير عملياتها، لتحقيق التوازن بين متطلبات الحفاظ على الموارد الطبيعية وأولويات تنميتها، ودعم المساعي الحثيثة، التي تبذلها حكومة الفجيرة لتحقيق الاستدامة.