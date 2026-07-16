المزارع والاستراحات.. وجهة العائلات في الإجازات

دبي - سارة الكواري ومريم العدان

أكد أصحاب مزارع واستراحات في مختلف إمارات الدولة أن هذه الوجهات باتت من أبرز الخيارات التي تفضلها العائلات لقضاء الإجازات والعطلات، لما توفره من أجواء تجمع بين الخصوصية والراحة والترفيه في بيئة طبيعية متكاملة حتى في ظل ظروف أجواء الصيف.

وأوضحوا أن هذه الوجهات تشهد إقبالاً ملحوظاً خلال مواسم الإجازات، خاصة من الأسر التي تفضل قضاء أوقاتها داخل الدولة، مشيرين إلى أن الطلب يرتفع خلال فصل الصيف، حيث تصل الحجوزات في العديد من المرافق إلى مستويات شبه مكتملة قبل أسابيع من بدء العطلات.

كما تعتمد بعض المرافق عروضاً وخصومات صيفية تجعل أسعار الحجز أكثر جاذبية مقارنة بموسم الشتاء، ما يسهم في استقطاب شريحة أوسع من الزوار.

عبدالله البدواوي

وأكد خالد عبدالله البدواوي، صاحب استراحة، أن النشاط في هذا القطاع لا يرتبط بموسم محدد، بل يستمر طوال العام مدفوعاً بالمناسبات الاجتماعية والدينية والوطنية.

موضحاً أن شهر رمضان المبارك يشهد بدوره حركة حجوزات متواصلة، لا سيما من المقيمين من مختلف الجنسيات الذين يفضلون قضاء أمسيات رمضانية وسط الأجواء الهادئة والطبيعة المفتوحة التي توفرها المزارع والاستراحات.

وأضاف أن اختلاف طبيعة الزوار وتنوع احتياجاتهم أسهم في تطوير الخدمات بشكل مستمر، حيث باتت المزارع تقدم تجارب متكاملة تشمل الترفيه العائلي والمسابح والجلسات الخارجية والأنشطة المناسبة للأطفال، إلى جانب توفير مساحات خاصة تضمن الخصوصية للعائلات الكبيرة.

وأشار إلى أن الاهتمام بتجربة الزائر أصبح محوراً أساسياً في تطوير العمل داخل المزارع والاستراحات، موضحاً أن التحديث المستمر للمرافق والخدمات يهدف إلى مواكبة توقعات العائلات وتلبية احتياجاتها المتغيرة.

وأضاف أن توفير بيئة متكاملة تجمع بين الراحة والترفيه والخصوصية أسهم في تعزيز إقبال الزوار على هذه الوجهات، خاصة مع تنوع الفعاليات والأنشطة التي يمكن للعائلات الاستمتاع بها داخل مكان واحد.

عبدالله معضد

وأوضح عبدالله سيف معضد، صاحب استراحة في حتا أن أعمال التجهيز تبدأ قبل حلول الصيف بعدة أشهر لضمان الجاهزية الكاملة للمرافق والخدمات.

وقال إن خطط الصيانة تشمل فحص أنظمة التكييف المركزي وصيانة وحدات الإنارة واستبدال الفلاتر، إضافة إلى العناية بالمسطحات الخضراء عبر الري والتسميد المنتظم للحفاظ على جودتها خلال أشهر الصيف، فضلاً عن صيانة المسابح وتوفير أنظمة تبريد المياه الخاصة بها.

محمد المطوع

وأشار محمد خلفان المطوع، صاحب استراحة، إلى أن المزارع والاستراحات لم تعد تقتصر على الاستجمام العائلي، بل أصبحت وجهة متنامية لاستضافة المناسبات الاجتماعية مثل حفلات الخطوبة والأعراس والتخرج وأعياد الميلاد والتجمعات العائلية.

وأوضح أن تنظيم هذه المناسبات يتطلب ترتيبات مسبقة وتجهيزات خاصة، حيث يُنصح بالحجز قبل موعد المناسبة بوقت كافٍ، إضافة إلى تخصيص فترة مناسبة لأعمال التجهيز والديكور بما يتناسب مع متطلبات العملاء.