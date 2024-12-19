9 ملايين درهم تنفقها «بيت الخير» على مشروع «علاج»



أنفقت جمعية بيت الخير حتى نهاية نوفمبر الماضي 9 ملايين و119 ألفاً و946 درهماً على مشروع «علاج»، الذي استفاد منه 539 مريضاً بعضهم كان في حاجة ماسة إلى عملية جراحية عاجلة أو دواء مرتفع الثمن، في حين وفر المشروع الأجهزة الحركية والأطراف الصناعية لعدد من أصحاب الهمم.

ويسعى مشروع «علاج» لدعم الرعاية الصحية للمستفيدين بتقديم الخدمات الصحية للمرضى من المواطنين والمقيمين ممن لا تفي مواردهم بتوفير تكاليف علاجهم وبشكل خاص الذين لا يغطي التأمين الصحي احتياجاتهم الطبية والعلاجية.

ويتم تنفيذ المشروع عبر تعزيز الشراكات الطبية مع المؤسسات الصحية الحكومية والمستشفيات الخاصة المتعاونة، ويتضمن عدداً من المبادرات أهمها برنامج «زايد الخير» وهو برنامج إذاعي بالتعاون مع شبكة الأولى الإذاعية لجمع التبرعات من أجل نجدة مرضى في أمسّ الحاجة إلى عملية جراحية عاجلة أو دواء باهظ الثمن، وبرنامج «تداوي» بالتعاون مع مستشفى تداوي التخصصي بدبي على شاشة وإذاعة «نور دبي» لمساعدة المرضى المحتاجين وحملات فزعة الإلكترونية الأسبوعية على أجهزة الهاتف الذكية ومواقع التواصل الاجتماعي وهدفها جمع التبرعات وحشد الدعم للحالات الحرجة والطارئة، ومبادرة «أنقذ قلباً» بالتعاون مع «دبي الصحية الأكاديمية» ممثلة بمؤسسة الجليلة لإنقاذ المرضى المصابين بذبحة صدرية تهدد حياتهم، وكذلك مبادرة «أفرحهم» مع مجموعة زليخة الطبية بهدف توفير العلاج الطبي الأساسي للمرضى المحتاجين.