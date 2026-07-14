الشارقة تطلق حملة لـ«تقليل المنتجات أحادية الاستخدام»

أطلقت دائرة شؤون البلديات في إمارة الشارقة حملة «الشارقة تستحق الأفضل»، التي تستمر حتى 13 ديسمبر 2026، لتعزيز استخدام البدائل الصديقة للبيئة والحد من المنتجات ذات الاستخدام الواحد.

وتأتي الحملة في إطار جهود الإمارة لترسيخ مفاهيم الاستدامة البيئية وتحويلها إلى ممارسات يومية تسهم في حماية الموارد الطبيعية والارتقاء بجودة الحياة، وذلك بالشراكة مع المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وبالتعاون مع كل من بلديات مدن إمارة الشارقة، ومجموعة بيئة، وهيئة البيئة والمحميات الطبيعية، وهيئة الشارقة للتعليم الخاص.

وأوضح سلطان محمد بن هويدن الكتبي، رئيس دائرة شؤون البلديات: «تواصل إمارة الشارقة، بتوجيهات ورؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، إطلاق المبادرات النوعية التي تعزز جودة الحياة وتحافظ على البيئة للأجيال القادمة».

من جانبه، قال الشيخ محمد بن عبدالله القاسمي، مدير دائرة شؤون البلديات في الشارقة: «إن حملة الشارقة تستحق الأفضل تمثل برنامجاً توعوياً متكاملاً يستهدف تحويل الرسائل البيئية إلى ممارسات يومية يشارك فيها جميع أفراد المجتمع»، مؤكداً أن نجاح الحملة يعتمد على استمرارية التوعية، وتكامل الجهود بين الجهات الحكومية والشركاء والمجتمع.