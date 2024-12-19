حمدان بن زايد: القيادة الرشيدة حريصة على متابعة أحوال المواطنين وتوفير الحياة الكريمة

استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، عدداً من المواطنين في قصر الظنة، وذلك في إطار حرص سموه على متابعة أحوالهم والخدمات التي تقدم في مختلف مدن منطقة الظفرة.

ونقل سمّوه تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، واهتمامه بتطوير وتنمية المنطقة وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين.

كما استمع سمّوه خلال اللقاء إلى آراء المواطنين ووجهات نظرهم في الأمور المتعلقة بالخدمات التي تقدم لهم واطمأن على أحوالهم، واطلع على سير العمل قيد التنفيذ في القطاعات الخدمية والحيوية المختلفة.

وتبادل سمّوه والحضور الأحاديث الودية التي تجسد عمق العلاقة التي تربط القيادة الحكيمة بالمواطنين ومدى اهتمامها ورعايتها لأبنائها وحرصها على متابعة شؤون حياتهم وتلمس احتياجاتهم وتعزيز ما يقدم لهم من خدمات تنموية في المشروعات التي تخدم المواطنين في كل بقعة على أرض هذا الوطن المعطاء.

وأكد سموه حرص القيادة الرشيدة على متابعة أحوال المواطنين وتوفير الحياة الكريمة لهم واهتمامها بتطوير وتنمية منطقة الظفرة.

من جهتهم أعرب أهالي منطقة الظفرة، عن سعادتهم وترحيبهم البالغين بلقاء سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، شاكرين اهتمام ورعاية سموه وتوفير سبل الأمان والحياة الكريمة لهم في ظل مسيرة النهضة والتقدم التي تشهدها دولة الإمارات عموماً وأبوظبي خصوصاً، وحرص سموه على التواصل الدائم معهم.

حضر الاستقبال ناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، وعيسى حمد بوشهاب، مستشار سمو ممثل الحاكم بمنطقة الظفرة، وعدد من المسؤولين.