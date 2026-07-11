قيادات حكومية وتنفيذية تشيد ببرامج «مخيم صيف دبي»

ضاحي خلفان: تحصين عقول الشباب يضمن بقاء مجتمعنا آمناً

حصة بوحميد: مبادرات ترسخ قيم المسؤولية والانتماء والهوية الوطنية

تفقّد وفد من كبار المسؤولين الحكوميين والقيادات التنفيذية المخيم الصيفي الذي تنظمه مؤسسة فرجان دبي وخدمة الأمين وهيئة تنمية المجتمع بدبي، للاطلاع على سير العمل والبرنامج المتكامل الذي يقدّمه المخيم، والوقوف على الجوانب التنظيمية والأنشطة التعليمية والترفيهية التي تستهدف الأطفال واليافعين، وتسهم في تنمية مهاراتهم وتعزيز قيمهم الوطنية والاجتماعية.

ضم الوفد كلاً من: معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، ومعالي الفريق طلال بالهول الفلاسي، رئيس جهاز أمن الدولة بدبي، ومعالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع بدبي، والفريق عوض المهيري نائب رئيس جهاز أمن الدولة بدبي، واللواء تميم المهيري، مدير عام جهاز أمن الدولة بدبي، واللواء الدكتور أحمد زعل بن كريشان المهيري، نائب القائد العام لشؤون القطاع المالي والإداري في شرطة دبي، وخليفة راشد الهاملي، مدير مكتب سمو وزير الدفاع، وعبدالله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.

بيئة متكاملة

واستمع الوفد إلى شرح مفصل حول أهداف المخيم ومحاوره التعليمية.

وأكد الوفد أن البرنامج يعكس رؤية إمارة دبي في الاستثمار بالإنسان، من خلال إعداد أجيال تمتلك الوعي والمعرفة والمهارات، وترسيخ القيم الإماراتية الأصيلة، بما ينعكس إيجاباً على بناء مجتمع أكثر تماسكاً ووعياً، مشيدين بالمحتوى النوعي الذي يقدمه المخيم، والذي يضيف أبعاداً ثقافية ووطنية وسلوكية تسهم في صقل شخصية الطلبة وتعزيز جاهزيتهم للحياة العملية.

وثمّن معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، مستوى التنظيم الاحترافي والجهود الاستثنائية التي تقف خلف نجاح الموسم الرابع للمخيم الصيفي.

وأبدى معاليه، خلال جولة تفقدية واسعة شملت مختلف أروقة المخيم، إعجابه بالتنوع المبتكر في البرامج والفقرات التفاعلية المقدمة للطلاب، مؤكداً أن دمج جرعات التوعية الأمنية في قوالب ترفيهية وتطبيقية ذكية، يمثل أسلوباً متطوراً يرسخ المفاهيم في عقول النشء بسلاسة وفعالية تفوق الأساليب التقليدية.

وأكد معاليه أن رسالة المخيم وأهدافه تواكب بدقة التوجهات الاستراتيجية للقيادة الرشيدة، التي تضع بناء الإنسان في صدارة أولوياتها كركيزة أساسية لاستدامة التنمية.

وأشار إلى أن تعزيز الحس الأمني لدى الأجيال الجديدة منذ سن مبكرة، يتكامل بشكل وثيق مع منظومة الأمن والاستقرار الشاملة التي أرستها إمارة دبي، مشدداً على أن تحصين عقول الشباب وتزويدهم بمهارات استشراف التحديات والتعامل معها، هو استثمار وطني حقيقي يضمن بقاء مجتمعنا آمناً ومزدهراً، ويُعد جيلاً قادراً على مواصلة مسيرة الريادة وحماية المكتسبات.

مبادات نوعية

وأكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، أن «مخيم صيف دبي» يجسد نموذجاً متقدماً للتكامل بين الجهات الحكومية في تصميم مبادرات نوعية تستثمر في الإنسان، وتُسهم في إعداد جيل يمتلك الوعي والمهارات والقيم التي تؤهله للمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية.

وقالت معاليها: نؤمن في هيئة تنمية المجتمع بأن الاستثمار في الأطفال واليافعين هو استثمار في مستقبل دبي، ولذلك نحرص على دعم المبادرات التي توفر لهم بيئات تعليمية وتفاعلية آمنة تعزز شخصياتهم، وتنمي قدراتهم، وترسخ لديهم قيم المسؤولية والانتماء والهوية الوطنية.

وأكد عمر الفلاسي، المشرف العام على «خدمة الأمين»، أن زيارة معالي الفريق ضاحي خلفان تميم تمثل داعماً كبيراً يرسخ أهداف المخيم، قائلاً: إن التواجد الميداني للقيادات الأمنية العليا بين أبنائنا، يؤكد الرؤية الاستراتيجية الراسخة لإمارة دبي بأن الأمن مسؤولية مجتمعية مشتركة تبدأ من الفرد.

وأعربت علياء الشملان، مدير مؤسسة فرجان دبي، عن سعادتها بزيارة الوفد، مؤكدة أن حضور القيادات الوطنية ولقاءهم المباشر مع الطلبة يترك أثراً إيجابياً في نفوسهم، ويعزّز لديهم الشعور بأهمية ما يتعلمونه داخل المخيم، ويحفزهم على تنمية مهاراتهم وصقل شخصياتهم استعداداً للمستقبل.

وقالت: نؤمن في مؤسسة فرجان دبي بأن بناء الإنسان هو الاستثمار الحقيقي، ولذلك نواصل العمل مع شركائنا لتقديم برامج نوعية تسهم في إعداد جيل متمسك بهويته الوطنية، وقادر على الإبداع والعطاء وخدمة مجتمعه.