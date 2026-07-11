حزمة مبادرات جديدة لتمكين أبناء وأسر الشهداء

أطلق مكتب شؤون أسر الشهداء، بالتعاون مع برنامج خليفة للتمكين «اقدر»، حزمة من المبادرات والبرامج النوعية الهادفة إلى تمكين أبناء وأسر الشهداء، وتنمية قدراتهم العلمية والمهنية والقيادية، ما يسهم في إعداد جيل مؤهل قادر على مواكبة متطلبات المستقبل، وتعزيز قيم المواطنة والانتماء والهوية الوطنية.

وقال عبدالله غرير القبيسي، مدير مكتب شؤون أسر الشهداء، إن إطلاق هذه المبادرات يجسد التزام المكتب بتمكين أبناء الشهداء والاستثمار في قدراتهم، وتزويدهم بالمعارف والمهارات التي تؤهلهم لمواصلة مسيرة العطاء والتميز.

وأكد العقيد الدكتور محمد الهرمودي، الرئيس التنفيذي لبرنامج خليفة للتمكين «اقدر»، أن التعاون مع مكتب شؤون أسر الشهداء يجسد نموذجاً فاعلاً للشراكة المؤسسية الهادفة إلى تمكين أبناء الشهداء، من خلال إطلاق مبادرات نوعية تسهم في تطوير قدراتهم الأكاديمية والمهنية والقيادية، وتزويدهم بالمهارات والمعارف التي تعزز جاهزيتهم للمستقبل، بما يدعم مسيرتهم نحو التميُّز والإسهام الفاعل في خدمة الوطن.

وتضم الحزمة عدداً من المبادرات والبرامج المتخصصة، من أبرزها برنامج التمكين المهني، الذي يهدف إلى تأهيل أبناء الشهداء للحصول على شهادات مهنية عالمية معتمدة، إلى جانب تنظيم لقاءات القادة مع قيادات وطنية لنقل خبراتها وتجاربها، بما يعزز الطموح ويلهم المشاركين لتحقيق التميز.