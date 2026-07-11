أطلق الاتحاد النسائي العام، خلال مشاركته في أعمال القمة العالمية لمجتمع المعلومات، «أكاديمية النبض السيبراني للمرأة والأسرة»، لتعزيز دور المرأة عالمياً في حفظ الفضاء الرقمي، في خطوة تعزز جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال الحيوي.

ويشكل إطلاق الأكاديمية امتداداً للنجاحات الكبيرة التي حققتها مبادرة «النبض السيبراني للمرأة والأسرة»، التي انطلقت بتوجيهات ورعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وجاءت ثمرة لتعاون استراتيجي واستثنائي بين الاتحاد النسائي العام ومجلس الأمن السيبراني.

وستعمل الأكاديمية على تأسيس شبكة دولية ترتكز على مبدأ المسؤولية المجتمعية لنشر ثقافة الاستخدام الآمن والمسؤول للتكنولوجيا.

وعي

وأكدت نورة خليفة السويدي، الأمين العام للاتحاد النسائي العام، أن إطلاق «أكاديمية النبض السيبراني للمرأة والأسرة» يجسد الإيمان المطلق بأن حماية المجتمعات تبدأ من وعي الأسرة.

وأضافت أن الأكاديمية تمثل منصة دولية لتأهيل كوادر مجتمعية قادرة على نقل المعرفة، لتعزيز الوعي بالمسؤولية المجتمعية للنساء عالمياً في مجال السلامة الرقمية، ليصبحن مساهمات فاعلات في نشر ثقافة الاستخدام الآمن للإنترنت، بما يدعم جهود دولة الإمارات كشريك دولي فاعل في بناء بيئة رقمية آمنة ومستدامة للأسرة.

من جانبه قال الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات: إن إطلاق «أكاديمية النبض السيبراني» للمرأة والأسرة ينسجم مع رؤية دولة الإمارات في بناء فضاء رقمي آمن، وتأتي الأكاديمية لتؤكد أن الاستثمار في الوعي السيبراني هو استثمار في أمن المجتمع واستدامة تحوله الرقمي، فالمخاطر الرقمية تتطور بسرعة، ولا يمكن مواجهتها بالأدوات التقنية وحدها، بل بإنسان واعٍ يعرف كيف يحمي نفسه وأسرته ومحيطه، ومن خلال هذه الأكاديمية نؤسس لمسار معرفي وتدريبي يسهم في رفع مستوى الجاهزية السيبرانية لدى الأسرة، ويدعم دور المرأة في نشر ثقافة رقمية مسؤولة تتجاوز الحدود الجغرافية.

وأوضحت سلومة البريكي، مديرة مشروع «النبض السيبراني للمرأة والأسرة» بالاتحاد النسائي العام، أن الأكاديمية صُممت لتمكين المرأة من ممارسة دورها المجتمعي بثقة وكفاءة، من خلال نموذج تدريبي يجمع بين التوعية والتطبيق العملي.

وأكدت الحرص على تصميم مسارات تدريبية مرنة تلبي احتياجات الدول الراغبة في الانضمام للمبادرة، بهدف بناء شبكة دولية من المدربين المتخصصين في نشر الوعي، حيث يتم العمل على تزويد المرأة بالمعرفة اللازمة لتمكينها من حماية أسرتها، ونقل ثقافة السلامة الرقمية إلى مجتمعها، لضمان تحول هذا الوعي إلى أثر مجتمعي مستدام يحصّن الأجيال القادمة.