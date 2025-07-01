معرض توعوي في دبي لحماية المجتمع من المخدرات

انطلقت فعاليات المعرض التوعوي لمكافحة المخدرات الذي تنظمه القيادة العامة لشرطة دبي في فيستيفال سيتي من 30 يونيو إلى الـ2 من يوليو، تحت شعار «أسرة واعية... مجتمع آمن».

وأكد العميد الدكتور عبدالرحمن شرف المعمري، مدير مركز حماية الدولي في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، حرص شرطة دبي على المشاركة في الفعاليات والأنشطة العالمية كافة، مثل اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، لما لهذا اليوم من دور مهم في توعية ووقاية المجتمع من آفة المخدرات والمؤثرات العقلية، وتعزيز سبل التوعية والتثقيف في المجتمع.

وقال إن المعرض يُعد فرصة مهمة لتعزيز الثقافة التوعوية بين الجمهور، إلى جانب منح الضباط والمتخصصين بمجال التوعية بأضرار المخدرات ومكافحتها فرصة اللقاء بأفراد المجتمع، وذلك على مدار ثلاثة أيام في فيستيفال سيتي، والاستماع إلى شكاوى أولياء الأمور وسبل وقاية أبنائهم من الوقوع في فخ الإدمان. داعياً الجميع لزيارة المعرض والاستفادة من الشركاء للخروج بمعلومات ونصائح قيمة.

وأثنى العميد عبدالرحمن المعمري على الدور الفاعل لشركاء الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الذين ساهموا ولا يزالون في دعم العمل التوعوي والتأهيلي لمرضى الإدمان تمهيداً لعودتهم للحياة كأفراد صالحين.

وأشاد الدكتور عبدالله الأنصاري، مدير إدارة التوعية والدعم الاجتماعي في مركز إرادة للعلاج والتأهيل في دبي، بالدور الناجح والفعّال الذي يقوم به مركز حماية الدولي التابع للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي، في توعية ووقاية المجتمع من آفة المخدرات.