«أوقاف دبي» تكرّم مدارس البحث العلمي تقديراً لدعمها الوقف التعليمي

كرّمت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي، مدارس البحث العلمي، بتسليمها شهادة شكر وتقدير من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، تقديراً لمساهمتها في إطلاق وقف تعليمي، حيث تسلم الشهادة نجلاء سيف الشامسي، رئيس مجلس إدارة مدارس البحث العلمي.

وأكد علي المطوع، الأمين العام للمؤسسة، أن تسليم مدارس البحث العلمي شهادة شكر وتقدير، لإسهامها في إطلاق وقف تعليمي لدعم الطلبة غير القادرين ونشر ثقافة الوقف بين الطلبة، يجسد نموذجاً ملهماً للتكامل بين القطاع التعليمي والعمل الوقفي، ويسهم في إعداد جيل يؤمن بأهمية الوقف كرافد للتنمية المستدامة.