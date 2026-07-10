مسؤولون يعزّون في وفاة عبدالرحمن المدني

قدم عدد من الوزراء والمسؤولين واجب العزاء في وفاة الشيخ عبدالرحمن الشافعي المدني.

وقدم واجب العزاء معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، ومعالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ومعالي الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي، كما قدم واجب العزاء عدد من الأعيان والمواطنين.

وأعربوا خلال زيارتهم مجلس العزاء في دبي عن صادق تعازيهم ومواساتهم إلى أسرة وذوي الفقيد، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.