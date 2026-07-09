مسؤولون يقدمون واجب العزاء بوفاة عبدالرحمن المدني

قدم معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، ومعالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي.

ضاحي خلفان خلال تقديمه واجب العزاء

ومعالي طلال حميد بالهول الفلاسي، رئيس جهاز أمن الدولة بدبي، ومعالي هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، ومعالي حميد محمد القطامي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، وعدد من أعيان المجتمع واجب العزاء في وفاة الشيخ عبدالرحمن الشافعي المدني.

طلال بالهول معزياً أسرة الفقيد

وأعرب المعزون خلال زيارتهم مجلس العزاء في دبي عن صادق تعازيهم ومواساتهم إلى أسرة وذوي الفقيد، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

هلال المري معزياً عبدالسلام المدني

حميد القطامي يقدم واجب العزاء إلى عبدالسلام المدني

خليل المنصوري خلال تقديمه واجب العزاء