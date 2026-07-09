مسؤولون يقدمون واجب العزاء بوفاة عبدالرحمن المدني

قدم معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، ومعالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي.
ومعالي طلال حميد بالهول الفلاسي، رئيس جهاز أمن الدولة بدبي، ومعالي هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، ومعالي حميد محمد القطامي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، وعدد من أعيان المجتمع واجب العزاء في وفاة الشيخ عبدالرحمن الشافعي المدني.
وأعرب المعزون خلال زيارتهم مجلس العزاء في دبي عن صادق تعازيهم ومواساتهم إلى أسرة وذوي الفقيد، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.