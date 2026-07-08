«صيفنا سعادة» ينطلق بعجمان 13 يوليو

أعلنت اللجنة العليا لبرنامج حكومة عجمان الصيفي «صيفنا سعادة»، عن تفاصيل النسخة السابعة من البرنامج، الذي يقام بتوجيهات سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، خلال الفترة من 13 يوليو الجاري إلى 13 أغسطس 2026، بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات المجتمعية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد أمس بالمركز الاتحادي للفتيات في عجمان، بحضور سعادة أحمد الرئيسي، رئيس اللجنة العليا المنظمة، وسعادة جاسم الدبل، مدير إدارة المراكز الشبابية في مؤسسة الاتحاد للشباب، إلى جانب ممثلي الجهات الحكومية والخاصة الشريكة والداعمة للبرنامج، لاستعراض رؤية البرنامج وأهدافه، وأبرز المبادرات والأنشطة التي ستتضمنها النسخة السابعة.

وأكد أحمد الرئيسي أن برنامج «صيفنا سعادة» أصبح أحد أبرز البرامج الصيفية على مستوى الدولة، لما يقدمه من مبادرات نوعية تسهم في استثمار أوقات الطلبة والشباب بالإجازة الصيفية، من خلال برامج تعليمية وثقافية ورياضية وترفيهية، تسهم في تنمية المهارات، وتعزيز روح الابتكار والإبداع، وترسيخ قيم الهوية الوطنية والمسؤولية المجتمعية.

من جهته، أكد علي الشامسي، نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة، أن النسخة السابعة تأتي استكمالاً لمسيرة النجاح التي حققها البرنامج خلال الأعوام الماضية، من خلال تطوير المحتوى المقدم للمشاركين، وتوسيع نطاق الشراكات، وتقديم أنشطة تتماشى مع تطلعات واحتياجات الطلبة والشباب، بما يعزز جودة الحياة ويحقق مستهدفات حكومة عجمان في بناء جيل واعٍ ومبدع.