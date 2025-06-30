«سيرا» تكرم حارس أمن لتميزه في أداء عمله

كرّمت مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية «سيرا» صباح أمس الحارس الأمني عمّار بهادور ثابا، ومنحته نيشان سيرا للإخلاص، تقديراً لتميزه في أداء عمله بروح إيجابية عالية، وبثه للبهجة والطاقة الإيجابية بين زوار حي دبي للتصميم، ما جعله مثالاً يُحتذى به في الإخلاص والتفاني في العمل.

وقد قام بتسليم النيشان خالد البلوشي، مدير العلاقات، ومحمد المازمي، مدير مقدمي الخدمة الأمنية، في احتفال خاص يعكس اهتمام المؤسسة بتكريم النماذج المشرفة في القطاع الأمني الخاص.

وبرز الحارس عمّار كرمز للفرح، حيث التقط الجمهور مقاطع فيديو عفوية له أثناء عمله، وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ليجسد صورة مشرّفة عن قطاع الأمن الخاص في دبي، ويؤكد أن الإيجابية يمكن أن تكون مصدراً للإلهام حتى في أصعب الظروف.

وأطلقت مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية مبادرة مجتمعية جديدة، تدعو من خلالها الجمهور وكافة القائمين في إمارة دبي إلى مشاركة قصصهم الإيجابية والملهمة مع الحراس الأمنيين، في مختلف المواقع عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لمؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية. تهدف هذه المبادرة إلى إبراز الدور الإنساني الذي يلعبه الحارس الأمني في نشر الأمان والابتسامة بين أفراد المجتمع، وتسليط الضوء على مواقفهم النبيلة التي تستحق التقدير والاحتفاء.

وقال خليفة إبراهيم السليس، الرئيس التنفيذي لمؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية: «نفخر بإطلاق هذه المبادرة التي تحتفي بالحراس الأمنيين وتُبرز جهودهم التي غالباً ما تكون خفية، رغم أنها تمس قلوبنا جميعاً، ونؤمن بأن كل قصة صغيرة قد تحمل أثراً كبيراً، وأن كل لحظة إيجابية يمكن أن تلهم الآخرين، ندعو الجميع في إمارة دبي إلى مشاركة قصصهم الإنسانية والمواقف التي عاشوها مع الحراس الأمنيين، تقديراً لهم واحتفاءً بجهودهم التي تعكس قيم الإخلاص والعطاء.