مبادرة للتوعية بإرشادات السلامة المرورية

شهد العميد الدكتور حسن سهيل السويدي، مدير مركز شرطة الموانئ، إطلاق مبادرة «معاً لسلامة مستخدمي الدراجات الهوائية والسكوترات»، وذلك للعاملين في الأحواض الجافة العالمية، بحضور العقيد أحمد عبدالله العديدي، نائب مدير مركز شرطة الموانئ، وممثلين من هيئة الطرق والمواصلات بدبي، والإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، والأحواض الجافة العالمية.

وتهدف المبادرة إلى تعزيز الحماية والسلامة لمستخدمي الدراجات الهوائية وقائدي «السكوترات»، والتوعية بأهمية التقيد باتباع التعليمات والإرشادات اللازمة للسلامة المرورية على الطرق، بما يضمن تحقيق السلامة والأمان.وقال العميد الدكتور السويدي:

إن الهدف من المبادرة هو توعية سائقي الدراجات والسكوترات العاملين في الأحواض الجافة بالأنظمة والقوانين الخاصة بسلامة الطريق ومستخدميه، والوقاية من خطر التعرض للحوادث أو التسبب بها، نتيجة لسلوكيات خاطئة من قبل بعض سائقي الدراجات الهوائية، مثل قطع الطريق من غير المكان المخصص، والسير بين المركبات على الطرق العامة، الأمر الذي قد يتسبب بإرباك حركة السير ووقوع حوادث.