«بيت الخير» تعزز كوادرها القانونية بشراكة تدريبية متخصصة

عززت جمعية «بيت الخير» جهودها في بناء كوادر قانونية وطنية مؤهلة، من خلال برنامج تدريبي متخصص استمر شهرين، بالتعاون مع مكتب الشيخ راشد بن ناصر النعيمي للمحاماة والاستشارات القانونية، استهدف عدداً من موظفي الجمعية من خريجي كليات القانون، بهدف تزويدهم بالخبرات العملية والمعارف القانونية المرتبطة بطبيعة عمل الجمعية ومجالاتها المؤسسية المختلفة.

شمل البرنامج عدداً من المحاور العملية والمهنية، من بينها الشؤون القانونية المتعلقة بأعمال الجمعية، وإعداد ومراجعة العقود والاتفاقيات، وإجراءات التحقيقات الإدارية، والأعمال الإدارية والقانونية، بما يسهم في تعزيز جاهزية المتدربين وتمكينهم من تطبيق معارفهم الأكاديمية في بيئة عمل واقعية ومتخصصة.

وأكد الشيخ راشد بن ناصر النعيمي أن الاستثمار في الكوادر القانونية يمثل ركيزة أساسية لبناء مستقبل مهني وقانوني أكثر جودة، مشيراً إلى أن الشباب هم مستقبل الدولة وعماد نهضتها، وأن تنمية قدراتهم القانونية وتعزيز معارفهم العلمية والعملية ينعكس إيجاباً على المجتمع بأسره.

وقال إن زيادة أعداد الكوادر القانونية المؤهلة ورفع مستوى خبراتها يسهمان في تطوير المنظومة القانونية وترسيخ العدالة وخدمة المجتمع، مؤكداً حرص المكتب على نقل الخبرات والمعارف القانونية إلى المتدربين، انطلاقاً من الإيمان بأن الاستثمار في الإنسان هو الاستثمار الحقيقي، وأن بناء وطن قوي يبدأ ببناء كوادر وطنية تمتلك العلم والخبرة والكفاءة.

من جانبه، أعرب عابدين طاهر العوضي، مدير عام الجمعية، عن شكره وتقديره لمكتب الشيخ راشد بن ناصر النعيمي للمحاماة والاستشارات القانونية على ما قدمه من تدريب متخصص ومحتوى مهني ثري، مشيداً بحرصه على نقل الخبرات القانونية للمتدربين وتوفير بيئة تدريبية محفزة.

وأكد العوضي أن البرنامج أسهم في تعزيز الخبرات العملية لموظفي الجمعية من خريجي القانون، وربط الجانب الأكاديمي بالتطبيق المهني، مثمناً التعاون الذي حظي به المتدربون طوال فترة البرنامج، بما يعكس المسؤولية المجتمعية للمكتب وحرصه على دعم وتأهيل الكفاءات الشابة.