حمدان بن زايد يزور راشد المنصوري ومطر المنصوري

زار سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، كلاً من راشد مبارك علي المنصوري ومطر محمد علي مساعد المنصوري، في منزليهما بمدينة غياثي في منطقة الظفرة، وذلك في إطار حرص سموه على التواصل المباشر مع المواطنين والاطمئنان على أحوالهم.

ورحب راشد مبارك المنصوري ومطر محمد المنصوري بسموه، معربين عن شكرهما وتقديرهما وأفراد أسرتيهما لهذه الزيارة الكريمة، وثمنوا هذه اللفتة الكريمة.

وتبادل سموه مع الحضور الأحاديث الودية التي تعكس عمق الروابط التي تجمع قيادة الدولة بأبناء الوطن، وحرصها على الالتقاء بالمواطنين والتواصل معهم، في نهج أصيل أرسته القيادة الرشيدة، منذ تأسيس دولة الإمارات.