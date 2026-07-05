نهيان بن مبارك يعزي مطر الظاهري وأشقاءه في وفاة والدتهم

قدم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، أمس، واجب العزاء إلى مطر سالم علي مران الظاهري، سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية، وأشقائه صالح وجمعة وسيف وعبدالله ومبارك في وفاة والدتهم ميرة سعيد بن معيضد النيادي، رحمها الله، وذلك في مجلس الريف في منطقة العين.

كما قدم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور له، عارف علي العويد المهيري، وذلك خلال زيارته مجلس العزاء في منطقة السيح برأس الخيمة.

وأعرب معاليه عن صادق تعازيه ومواساته إلى أسرتي وذوي الفقيدين، داعياً المولى عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته ويسكنهما فسيح جناته ويلهم أهلهما وذويهما جميل الصبر والسلوان.