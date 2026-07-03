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حاكم عجمان يؤدي صلاة الجنازة على جثمان منصور الزعابي

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وكالات

حميد النعيمي وعمار وعبد العزيز وراشد بن حميد خلال أداء صلاة الجنازة
| وام
حميد النعيمي وعمار وعبد العزيز وراشد بن حميد خلال أداء صلاة الجنازة

أدى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، أمس، في جامع الشيخ زايد بعجمان، صلاة الجنازة على جثمان المغفور له، بإذن الله تعالى، منصور سيف محمد عبيد الزعابي.

وأدى الصلاة إلى جانب سموهما، الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة السياحة والثقافة والإعلام في عجمان، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، والشيخ صقر بن عمار النعيمي.

كما أدى الصلاة عدد من المسؤولين والمواطنين والمقيمين، داعين الله، عز وجل، أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.