فيلم توعوي يعزز حماية الأبناء من التعاطي والإدمان

شاركت هيئة زايد لأصحاب الهمم في الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات التي تقام تحت شعار «توحيد الصف لاستئصال الآفة»، بإنتاج فيلم توعوي قصير بالتعاون مع شرطة أبوظبي، يسلط الضوء على الدور المحوري للأسرة في حماية الأبناء من مخاطر التعاطي والإدمان، ويعزز قيم الحوار والاحتواء والتماسك الأسري باعتبارها خط الدفاع الأول في الوقاية، وذلك في إطار التزام الهيئة بدورها الوطني في نشر الوعي وتعزيز ثقافة الوقاية.

وتأتي هذه المشاركة تجسيداً لحرص الهيئة على دعم المبادرات الوطنية الهادفة إلى تعزيز أمن المجتمع واستقراره، وترسيخ المسؤولية المشتركة في مواجهة التحديات المجتمعية، انطلاقاً من رسالتها في بناء مجتمع أكثر وعياً وتماسكاً، وتمكين الأسر من أداء دورها في حماية الأبناء وصونهم.