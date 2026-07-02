موسم «جمرة القيظ» من 3 يوليو حتى 10 أغسطس

يبدأ موسم «جمرة القيظ» في الإمارات وعموم الجزيرة العربية، مع طلوع أول نجوم الجوزاء من الأفق الشرقي فجر الثالث من يوليو الجاري، ويعتبر هذا الموسم هو ثاني مواسم القيظ ووقت ذروة الحرارة المرتفعة وأشد أيام الصيف حرارة وجفافاً ويمتد إلى 10 أغسطس.

وأوضح إبراهيم الجروان، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات (وام)، أن فترة «جمرة القيظ» تعتبر الموسم الأشد حرارة في الجزيرة العربية، حيث يشتد الجفاف ورياح السموم وهي شديدة الحرارة والجفاف.