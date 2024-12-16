تفاهم «أوقاف دبي» و«تعاونية الاتحاد» لدعم بطاقة ساند

وقعت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر في دبي (أوقاف دبي) وتعاونية الاتحاد مذكرة تفاهم لتمويل بطاقة ساند، التي تهدف إلى دعم الفئات المستحقة والمسجلة لدى هيئة تنمية المجتمع بدبي، وتشمل الأيتام والأرامل وكبار المواطنين وأصحاب الهمم وذوي الدخل المحدود.

وبموجب مذكرة التفاهم تمول «أوقاف دبي» بطاقة ساند بقيمة مليوني درهم سنوياً ولمدة خمس سنوات، وفي المقابل تساهم تعاونية الاتحاد بإضافة نسبة 10%من قيمة البطاقة عبر بطاقات إضافية.

وتنص المذكرة على تقديم تعاونية الاتحاد مساهمة مالية بمبلغ مليون درهم سنوياً لمدة خمس سنوات لصالح مشروع ساند الوقفي، وهو وقف مستدام، يوفر تمويلاً دائماً لاستصدار بطاقة تموينية لذوي الدخل المحدود.

وقع المذكرة علي محمد المطوع الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر ومحمد الهاشمي الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد بحضور عدد من كوادر الجانبين.

وقال علي المطوع: إن المؤسسة حريصة على توفير كل سبل الدعم لبطاقة ساند، ضمن استراتيجيتها الهادفة إلى تمكين الفئات المستفيدة من المساعدات الاجتماعية، والارتقاء بجودة حياتهم وتحسين الوضع المعيشي للأيتام والأرامل وأصحاب الهمم وكبار المواطنين ومحدودي الدخل.

وأوضح أن المؤسسة تسعى إلى المساهمة في تحقيق أجندة دبي الاجتماعية بإطلاق المبادرات المجتمعية وتشييد الأوقاف المستدامة، وأشار إلى أن قيمة إنفاق (أوقاف دبي) على مصرف الشؤون الاجتماعية وعموم الخير خلال العام الماضي، بلغت نحو 22.5 مليون درهم تم صرفها لدعم وتمكين الشرائح المجتمعية محدودة الدخل.

وقال محمد الهاشمي الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد إن هذه الاتفاقية تأتي في إطار التزام التعاونية بتعزيز المسؤولية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر حاجة في المجتمع، مشيراً إلى أن التعاون مع «أوقاف دبي» سيسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويعزز الجهود المشتركة في تقديم الدعم للمستفيدين من بطاقة ساند، ما يساهم في تحسين حياتهم المعيشية.