120 نشاطاً في «شتاء صندوق الوطن» اليوم

تنطلق اليوم فعاليات «برنامج شتاء صندوق الوطن» الذي يركز على تعزيز الهوية الوطنية لدى الأجيال الجديدة من خلال محورين رئيسين، هما «قدوتي، ولغة القرآن».

ويسمح البرنامج باستقبال طلاب وطالبات المدارس الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و15 عاماً للمشاركة في الأنشطة التي تستمر على مدى أسبوع في إمارات الدولة كافة، وينظمها صندوق الوطن برعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، بالتعاون مع وزارة الثقافة و«أدنيك»، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة التسامح والتعايش، والعديد من الوزارات والهيئات المحلية والاتحادية والتعليمية والخاصة.

ويضم برنامج شتاء صندوق الوطن أكثر من 120 نشاطاً ثقافياً وتراثياً وفنياً وترفيهياً، ويشارك في أنشطته، التي يديرها أكثر من 80 مدرباً ومدرساً ومشرفاً، 18 مدرسة حكومية وخاصة، وما يزيد على 30 فناناً وكاتباً ومفكراً إماراتياً.

وقال ياسر القرقاوي، المدير العام لصندوق الوطن، إن الصندوق برئاسة معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، حريص على أن تسهم أنشطة وفعاليات برامج شتاء صندوق الوطن في تعزيز القيم الإماراتية الأصيلة المتعلقة بالهوية الوطنية من خلال محورين رئيسين، هما «قدوتي، ولغة القرآن»، عبر ما يزيد على 120 نشاطاً متنوعاً، مؤكداً أن الباب ما زال مفتوحاً عبر موقع صندوق الوطن أمام جميع الطلاب للانضمام للبرنامج إلى جانب الذي اشتركوا من قبل، بشرط أن تتوافر أماكن لهم سواء في المقرات الرئيسة التي تم اختيارها هذا العام، وهي أربعة مدارس في كل من أبوظبي والعين والفجيرة، أو في المراكز الإبداعية التابعة لوزارة الثقافة، وكذلك المراكز الشبابية.

وأضاف أن الهدف الرئيس من إطلاق برنامج شتاء صندوق الوطن هو الإسهام في بناء أجيال المستقبل الواعية بهويتها الوطنية، والقادرة على الإبداع والريادة المستدامة، وتعزيز الثقة باللغة العربية، وتطوير مهارات القراءة والفهم باللغة العربية من خلال آيات قرآنية، وإطلاق القدرات والمهارات الإبداعية والابتكار لدى الجيل الجديد، وتعزيز صلة الطالب بالقرآن الكريم وما يحمله من رسالة سامية، إضافة إلى تعزيز قيم المواطنة الصالحة، كحب الوطن والانتماء له والولاء لقيادته الرشيدة.

وأوضح أن طلاب المدارس المشاركين في البرنامج سيلتقون في 4 مدارس، هي مدرسة أبوظبي الدولية بمدينة محمد بن زايد، وأكاديمية جيمس العالمية بجزيرة الريم في إمارة أبوظبي، والمدرسة الثانوية الإنجليزية بالعين، ومدرسة جيمس وينشيستر بالفجيرة، إضافة إلى 5 مراكز ثقافية إبداعية في الظفرة، وعجمان، ورأس الخيمة، وأم القيوين، والفجيرة، ومركز شباب الصفية بعجمان، ومركز شباب فلج المعلا بأم القيوين.