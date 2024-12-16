66 مشاركاً في عمرة «إسلامية دبي» للمسلمين الجدد وطلبة مراكز مكتوم للقرآن

نظمت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي رحلة عمرة لطلاب مراكز التحفيظ المتميزين وكذلك المسلمين الجدد بدأت أمس وتستمر حتى 21 ديسمبر الجاري، وذلك بهدف تشجيع طلبة القرآن الكريم وتعزيز روح الأخوة الإسلامية بين المسلمين الجدد على تنوع جنسياتهم وخلفياتهم الثقافية، وتحقيقاً لأمنياتهم بزيارة بيت الله الحرام في مكة المكرمة والمسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة.

وكشف الدكتور أحمد الحبتور، مدير مكتب شؤون الحج والعمرة بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، أن عدد المسلمين الجدد الذين تم تأكيد مشاركتهم في هذه المبادرة وصل إلى 13 مسلماً جديداً من جنسيات متنوعة يضاف إليهم 45 طالباً من مراكز مكتوم للقرآن الكريم، مؤكداً أنه لضمان أن تحقق هذه المبادرة الأهداف المرجوة منها ستعمد الدائرة لإيفاد 8 من الإداريين لتعريف الطلبة والمسلمين المشاركين بكيفية أداء مناسك العمرة بالشكل الصحيح وتقديم الدعم اللوجستي والنفسي الذي قد يحتاجون إليه في رحلتهم الأولى إلى بيت الله الحرام.

وقامت كل من إدارة التثقيف والتوجيه الديني وإدارة مركز محمد بن راشد للثقافة الإسلامية بتنظيم مجموعة محاضرات توعوية للمشاركين في الرحلة لتعريفهم بأهمية العمرة وآدابها وكيفية أداء مناسكها، كما تم توزيع مجموعة كتيبات تعريفية وتثقيفية بلغات مختلفة لتقدم للمشاركين كافة المعلومات التي يحتاجون إليها خلال الرحلة.

وأكد جاسم محمد الخزرجي، مدير إدارة مركز محمد بن راشد للثقافة الإسلامية، أنه من المقرر أن تشمل الرحلة، بالإضافة لأداء مناسك العمرة زيارات للمشاعر المقدسة في جبل عرفة ومنى، إضافة إلى غار حراء وغار ثور، مشيراً إلى أن المشاركين سيزورون أيضاً كلاً من المسجد النبوي الشريف ومسجد قباء وجبل أحد في المدينة المنورة، كما سيقوم مشرفو الرحلة بشرح الأهمية التاريخية والدينية لهذه الأماكن.