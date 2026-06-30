حامد بن زايد وذياب بن محمد يعزيان أسرة الشهيد عيسى البلوشي

نهيان بن مبارك يعزي أسرة الشهيد عيسى البلوشي

قدّم سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، العضو المنتدب لمجلس إدارة جهاز أبوظبي للاستثمار، واجب العزاء لأسرة الشهيد الجندي أول عيسى غلوم البلوشي، الذي استشهد أثناء أداء مهمة تدريبية بالدولة.

وام حامد بن زايد خلال تقديم واجب العزاء لأسرة الشهيد عيسى البلوشي

‏وأعرب سموه، خلال زيارته مجلس العزاء في دبي، عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى أسرة الشهيد، سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

وقدّم سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأُسر الشهداء، واجب العزاء إلى أسرة شهيد الوطن والواجب، الجندي أول عيسى غلوم البلوشي.

وأعرب سموه، خلال زيارته مجلس العزاء في دبي، عن صادق تعازيه وخالص مواساته لأسرة الشهيد الجندي أول عيسى غلوم البلوشي، داعياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن ينزله منازل الصديقين والشهداء والأبرار، وأن يسكنه فسيح جناته مع إخوانه الذين سبقوه في نيل هذا الشرف العظيم، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وأكد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، أن دولة الإمارات، قيادة وشعباً، تعتز بأبناء الوطن المخلصين الذين قدموا أرواحهم الغالية فداء للوطن، ليسطروا أسمى معاني التضحية والوفاء في سبيل وطنهم وصون مكتسباته، لتبقى رايته عالية خفاقة في سماء المجد.

ذياب بن محمد خلال تقديم واجب العزاء في وفاة حميد الزيودي

إلى ذلك، قدّم سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد واجب العزاء في وفاة المغفور له حميد محمد أحمد علي الزيودي، شقيق الشهيد أحمد محمد أحمد علي الزيودي. وأعرب سموه خلال زيارته مجلس العزاء في الفجيرة عن صادق تعازيه ومواساته لأسرة الفقيد حميد محمد أحمد علي الزيودي، داعياً المولى عز وجل أن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

مواساة

نهيان بن مبارك خلال تقديم العزاء لأسرة الشهيد عيسى البلوشي

وقدّم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، واجب العزاء إلى أسرة شهيد الوطن والواجب الجندي أول عيسى غلوم البلوشي، الذي استُشهد أثناء أداء مهمة تدريبية داخل الدولة.

وأعرب معاليه خلال زيارته مجلس العزاء في دبي عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى أسرة الشهيد، سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان.