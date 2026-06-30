جمعية بيت الخير تتكفل بـ 183 ألف درهم لعلاج مريض بالسرطان

كما أوصى الفريق الطبي باستكمال العلاج عبر أربع جلسات علاج كيماوي في مستشفى زليخة بكلفة إجمالية بلغت 154 ألفاً و350 درهماً، إلى جانب الحاجة لإجراء عملية قسطرة قلب لاحقة بعد انتهاء العلاج الكيماوي بكلفة إضافية قدرها 29 ألفاً و100 درهم.
وتكفلت الجمعية بكامل تكاليف العلاج وذلك للتسهيل على المريض وأسرته ومساعدته على استكمال رحلته العلاجية دون أي عوائق مالية، بما يضمن استقرار حالته الصحية واستمرار الرعاية الطبية اللازمة في الوقت المناسب.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الاستجابة تأتي ضمن منظومة متكاملة من المبادرات الإنسانية التي تنفذها «بيت الخير» والتي تشمل إلى جانب الدعم المباشر للحالات المرضية برامج إذاعية مخصصة لعرض ومتابعة الحالات الإنسانية.
إضافة إلى حملات «فزعة» الأسبوعية التي تفتح باب التبرعات المجتمعية للمساهمة في علاج المرضى وتفريج كربهم، بما يعكس سرعة الاستجابة وتكامل الجهود بين الجمعية والمجتمع.