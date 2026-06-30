جمعية بيت الخير تتكفل بـ 183 ألف درهم لعلاج مريض بالسرطان

تكفلت جمعية بيت الخير بسداد 183 ألفاً و450 درهماً لتغطية تكاليف علاج مريض من المقيمين في الدولة يعاني من سرطان الرئة الذي انتشر ووصل إلى العقد اللمفاوية، وذلك في إطار جهودها الإنسانية المتواصلة لدعم الحالات المرضية الحرجة داخل الدولة.

وبحسب التقارير الطبية فقد خضع المريض لعملية جراحية شملت استئصال الورم الأساسي في الرئة مع إجراء استئصال للعقد اللمفاوية المصابة بالانتشار السرطاني، وذلك ضمن الخطة العلاجية المعتمدة للسيطرة على المرض والحد من انتشاره ومضاعفاته.

كما أوصى الفريق الطبي باستكمال العلاج عبر أربع جلسات علاج كيماوي في مستشفى زليخة بكلفة إجمالية بلغت 154 ألفاً و350 درهماً، إلى جانب الحاجة لإجراء عملية قسطرة قلب لاحقة بعد انتهاء العلاج الكيماوي بكلفة إضافية قدرها 29 ألفاً و100 درهم.

وتكفلت الجمعية بكامل تكاليف العلاج وذلك للتسهيل على المريض وأسرته ومساعدته على استكمال رحلته العلاجية دون أي عوائق مالية، بما يضمن استقرار حالته الصحية واستمرار الرعاية الطبية اللازمة في الوقت المناسب.

الجدير ذكره أن المريض من المقيمين في الدولة ويعتمد على دخل محدود، حيث يعيل زوجته ربة المنزل، فيما يسهم أبناؤه في تغطية جزء من متطلبات الحياة اليومية في ظل التزامات معيشية لا تسمح بتغطية التكاليف العلاجية المرتفعة المرتبطة بالأمراض المزمنة والمعقدة.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الاستجابة تأتي ضمن منظومة متكاملة من المبادرات الإنسانية التي تنفذها «بيت الخير» والتي تشمل إلى جانب الدعم المباشر للحالات المرضية برامج إذاعية مخصصة لعرض ومتابعة الحالات الإنسانية.

إضافة إلى حملات «فزعة» الأسبوعية التي تفتح باب التبرعات المجتمعية للمساهمة في علاج المرضى وتفريج كربهم، بما يعكس سرعة الاستجابة وتكامل الجهود بين الجمعية والمجتمع.