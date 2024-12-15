قرية ليوا تفتح أبوابها للموسم الجديد حتى 4 يناير

فتحت قرية ليوا أبوابها لموسم 2024. مستمرة 23 يومًا من الأنشطة الثقافية والتراثية والترفيهية، في الحدث الذي يُعتبر من أبرز محطات الفعاليات الشتوية في دولة الإمارات. في قلب صحراء ليوا الخلابة، يعود هذا الموسم بحجم أكبر بنسبة 30% ويقدم مجموعة جديدة ومذهلة من الفعاليات.

عشاق السيارات الخارقة والراقية على موعد مع "مسيرة مهرجان ليوا الدولي 2025" الأولى من نوعها، التي ستقام في 13 ديسمبر.

وتستضيف قرية ليوا، بتنظيم دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي (DCT أبوظبي)، تجربة تجمع بين التقاليد الإماراتية والفعاليات العصرية والمغامرات المثيرة. وتستمر القرية في الاحتفاء بالتراث الإماراتي مع تقديم مجموعة من التجارب المعاصرة الرائعة.

وتستمر الفعاليات حتى 4 يناير من العام المقبل، عبر ست مناطق مميزة:

•السوق: ويقدم الحرف التقليدية والمأكولات الشهية وتجارب التسوق التراثية.

•وناسة: مساحة للعائلة والأصدقاء مع أنشطة وورش عمل ممتعة للأطفال والكبار.

•طرب ليوا: مركز للموسيقى الحية والعروض الفنية من نخبة الفنانين المحليين والإقليميين.

•أدرينالين: مغامرات مشوقة وتجارب حماسية لعشاق السرعة والإثارة.

•شمس ليوا: يستمتع الزوار بإطلالات خلابة على الصحراء من عجلة فيريس الأيقونية وغيرها من المواقع الساحرة.

•ميدان: ساحة للمسابقات الودية والألعاب والتحديات لكل الأعمار.

ويقدم هذا الموسم برنامجاً موسعاً مع إضافات جديدة ومثيرة، مثل:

•غرفة الهروب، المستوحاة من الفلكلور الإماراتي لتحدي الشجاعة والذكاء.

•ليالي الواحة، تجربة بتقنية الإسقاط ثلاثي الأبعاد تستعرض الأحلام والقصص تحت سماء الصحراء.

•ركن الفنون، الذي يجمع بين الفن التقليدي والمعاصر.

•تجربة المناطيد، للتحليق فوق الصحراء والاستمتاع بالمناظر الخلابة أو عرض المناطيد المضيئة.

•متحف السيارات الكلاسيكية، الذي يضم أكثر من 53 مركبة أيقونية.