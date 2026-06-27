سيف وحامد بن زايد وذياب بن محمد يعزون في وفاة والدة الشهيد محمد هزاع المنصوري

قدّم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، العضو المنتدب لمجلس إدارة جهاز أبوظبي للاستثمار، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأُسر الشهداء، واجب العزاء في وفاة المغفور لها موزة محمد مبارك آل سالمين المنصوري، والدة الشهيد محمد هزاع ناصر المنصوري.

مجلس عزاء

وأعربوا خلال زيارتهم مجلس العزاء في مجلس المرخانية في مدينة العين عن صادق تعازيهم ومواساتهم لأسرة الفقيدة، داعين الله تعالى أن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.