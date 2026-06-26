شرطة دبي تبحث علاقة التفكك الأسري وإدمان الشباب

تحتفي القيادة العامة لشرطة دبي باليوم العالمي لمكافحة المخدرات، بمعرض توعوي يضم فعاليات عدة على مدار ثلاثة أيام تنطلق اليوم تحت شعار «توحيد الصف لاستئصال الآفة» في دبي هيلز مول، وبالشراكة مع جهات عدة.

وأكد العميد خالد بن مويزة، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، حرص شرطة دبي على المشاركة في الفعاليات والأنشطة العالمية كافة مثل اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، لما لهذا اليوم من دور مهم في وقاية المجتمع من آفة المخدرات والمؤثرات العقلية ونشر التوعية والإرشاد، مقدماً شكره لكل فرق العمل المشاركة في الفعاليات.

وقال إن اليوم العالمي لمكافحة المخدرات بات حدثاً كبيراً بدولة الإمارات تشحذ فيه وزارة الداخلية وكل المؤسسات الأمنية بالدولة هممها من أجل دحض هذه الآفة السامة وحماية شبابنا منها، والسعي لنشر الثقافة الأمنية المجتمعية التوعوية لشرائح المجتمع كافة.

وقال العميد الدكتور عبدالرحمن شرف المعمري، مدير مركز حماية الدولي، إن اليوم العالمي لمكافحة المخدرات مناسبة توعوية واجتماعية، يلتقي فيها ضباط شرطة دبي المتخصصون بمجال التوعية بأضرار المخدرات بأفراد الجمهور على مدى ثلاثة أيام، يتبادلون فيه الاقتراحات والأفكار ويتلمسون واقع الشباب وهمومهم، ويسمعون لأولياء الأمور وشكواهم، ويضعون الخطط والمقترحات لتكوين أسرة آمنة مستقرة ومحصنة من هجمات ضعاف النفوس من خلال الفعاليات والمحاضرات والورش التوعوية، لهذا ندعو الجميع لزيارة منصتنا وشركائنا بدبي هيلز مول ليخرجوا بمعلومات ونصائح قيمة.

وأثنى على الدور الفاعل لشركاء الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الذين ساهموا وما زالوا يساهمون بدعم العمل التوعوي والتأهيلي لمرضى الإدمان تمهيداً لعودتهم للحياة كأفراد صالحين.

جهود متواصلة

وتَبث القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بإدارة التوعية الأمنية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، حلقة بودكاست «متعافي» الجديدة اليوم الجمعة، وذلك عبر قناتها الرسمية على منصة «يوتيوب»، ضمن جهودها المتواصلة لتعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر المخدرات وأسباب الوقوع في براثن الإدمان وسبل الوقاية منه، وفي مقدمتها التفكك الأسري.

ويمكن متابعة الحلقة فور بثها في الساعة 7 مساءً عبر قناة شرطة دبي على منصة «يوتيوب»، إلى جانب متابعة جميع المحتويات التوعوية المرتبطة بالبودكاست عبر وسمَي «#بودكاست_متعافي» و«#RecoveredPodcast» على منصات التواصل الاجتماعي.

وتسلط الحلقة الضوء على أحد أبرز العوامل المؤثرة في حياة الأبناء والشباب، وهو «التفكك الأسري وأثره على الانحراف والإدمان»، ويتطرق فيه الدكتور جاسم المرزوقي، المتخصص في الإرشاد النفسي والتربوي، إلى العلاقة بين استقرار الأسرة وصحة الأبناء النفسية والسلوكية، ضمن حوار ثري تُديره الإعلامية مهرة المرزوقي.

وتتناول الحلقة مجموعة من المحاور المهمة التي تمس واقع العديد من الأسر، من بينها دور الأسرة باعتبارها الحصن الأول لحماية الأبناء.

كما يناقش الدكتور جاسم المرزوقي واقع التفكك الأسري في المجتمعات العربية، وانعكاساته على الأبناء، مستعرضاً نماذج وتجارب واقعية تعكس حجم التأثير الذي تتركه البيئة الأسرية في تشكيل شخصية الشاب واتخاذ قراراته، كما تتطرق الحلقة إلى أهمية الدعم النفسي للأبناء ولأسرهم خلال مراحل العلاج والتعافي، ودور الحب غير المشروط والاحتواء الأسري في تعزيز فرص التعافي والحد من الانتكاسة.