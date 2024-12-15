ورشة دولية للمختصين في مكافحة المخدرات

نظم مركز حماية الدولي بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي ورشة دولية بعنوان «مكافحة تداول الأدوية المزيفة ذات المصادر غير المشروعة» بالتعاون مع الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات «INCB»، وإدارة مكافحة المخدرات الأمريكية «DEA»، وذلك في فندق باراماونت – دبي، بمشاركة 80 منتسباً يمثلون 10 جهات تخصصية من 12 دولة.

وقال العميد خالد بن مويزة نائب مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، إن شرطة دبي تترجم نهج دولة الإمارات في التعاون المثمر مع الأجهزة الشرطية في العالم، والتصدي للجريمة في كل مكان، من خلال مد جسور التواصل معها، وفي مقدمتها منظمة الإنتربول، تأكيداً على الإسهام الإيجابي للدولة في جعل العالم مكاناً ينعم فيه الجميع بالأمن والأمان.

وقال العميد الدكتور عبدالرحمن شرف المعمري، مدير مركز حماية الدولي، إن محاور الورشة ناقشت القضايا الحالية لتهريب الأدوية مثل الكودايين، الترامادول، ومواد أخرى، إضافة إلى تبادل المعرفة والتقنيات الحديثة التي تساعد الحكومات في التعامل مع الشبكات الإجرامية.

وأشار العميد عبدالرحمن المعمري إلى أن المشاركين في الورشة قاموا بزيارة ميدانية للمنطقة الحرة بجبل علي جافزا وذلك بالتنسيق مع جمارك دبي، تعرفوا خلالها على الإجراءات التي تتخذها الجمارك في التفتيش على الواردات باستخدام أحدث الأجهزة العالمية، مؤكداً أن هذه الزيارة تأتي في إطار تعزيز الإطار النظري مع الجانب العملي والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية.