شرطة عجمان تطلق حملة «لا تنشغل بغير الطريق»

أطلقت إدارة المرور والدوريات في القيادة العامة لشرطة عجمان الحملة التوعوية المرورية «لا تنشغل بغير الطريق»، خلال الفترة 10 إلى 31 ديسمبر الجاري.

وقال المقدم راشد حميد بن هندي نائب مدير الإدارة إن إطلاق الحملة جاء لتوعية السائقين ومستخدمي الطريق وأفراد المجتمع بمخاطر ظاهرة الانشغال بغير الطريق أثناء القيادة، وبيان الآثار السلبية كاستخدام الهاتف النقال وتطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي ما تؤدي إلى تشتيت ذهن سائق المركبة، وعدم قدرته على رد الفعل المناسب في الحالات المفاجئة الذي ينتج عنه وقوع الحوادث.

وأضاف أن الحملة تتضمن نشر ثقافة الالتزام بالأنظمة والقوانين المرورية والابتعاد عن السلوكيات والممارسات الخطرة أثناء القيادة على الطريق، مؤكداً أن ظاهرة الانشغال بغير الطريق أثناء القيادة تشكل خطورة كبيرة على سائقي المركبات ومستخدمي الطريق، وهي من السلوكيات التي تؤدي إلى انحراف المركبة بين مسارات الطريق وإبطاء سرعة المركبة مما يعطل حركة السير وارتكاب العديد من المخالفات المؤدية إلى وقوع الحوادث.

وأشار أن مخالفة الانشغال عن الطريق باستخدام الهاتف النقال بواسطة اليد أثناء القيادة أو بأي صورة كانت غرامتها (800) درهم و(4) نقاط مرورية، وفق المادة 32 من قانون المرور الاتحادي الإماراتي.